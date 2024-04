Tjedna najava od 8. do 14. travnja 2024. *

(AGENPARL) - Roma, 8 Aprile 2024

Ponedjeljak, 8. travnja

EUROPSKI IZBORI: „ISKORISTI SVOJ GLAS”

Prehrambeno-tehnološka škola, Zagreb*

Ured Europskog parlamenta predstavit će institucionalnu kampanju #IskoristiSvojGlas čiji je cilj informirati i potaknuti građanke i građane na veću izlaznost na predstojeće europske izbore. Kroz interaktivnu radionicu sudionici će imati priliku upoznati se s načinom rada institucije te doznati više o tome kako odluke koje se donose u Europskom parlamentu utječu na živote u lokalnim sredinama.

Utorak, 9. travnja

EUROPSKI IZBORI: „ISKORISTI SVOJ GLAS” U BJELOVARU

Ekonomska i birotehnička škola, Bjelovar

*Predstavljanje nestranačke kampanje #IskoristiSvojGlas i mogućnosti uključivanja mladih glasača u proces izbora za Europski parlament. Predstavnici Ureda EP-a maturantima će kroz interaktivnu radionicu približiti način rada i donošenja odluka u jedinoj EU instituciji čije članove izravno biraju građanke i građani u 27 EU država članica.

Četvrtak, 11. travnja

EUROPSKI IZBORI: „ISKORISTI SVOJ GLAS” U PULI

Sveučilište u Puli, Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”

*Polaznicima pulskog sveučilišta bit će predstavljena kampanja #IskoristiSvojGlas koju Europski parlament provodi uoči EU izbora u lipnju. Cilj je informirati građanke i građane o važnosti glasanja te o tome kako odluke koje se donose u Europskom parlamentu utječu na njihovu svakodnevicu. Polaznice i polaznici će također imati priliku upoznati se s programima za mlade Europskog parlamenta te mogućnosti stažiranja u instituciji.

Petak, 12. travnja, u 17:25

EUROPSKI IZBORI: „KAKO PRIVUĆI 370 MILIJUNA EUROPLJANA“

Dani komunikacija, Rovinj

*Direktor za kampanje Europskog parlamenta Philipp Schulmeister govorit će o važnosti europskih izbora koji će se održati u lipnju te o institucionalnoj strategiji za mobiliziranje birača. U razgovoru s Dunjom Ivanom Ballon, izvršnom direktoricom HURA-e, Schulmeister će predstaviti specifičnosti institucionalne izborne kampanje, njezine glavne alate i multiplikatore, ali i komunikacijske izazove. Osvrnut će se i na ključne pokazatelje posljednjih istraživanja javnoga mnijenja na EU razini o očekivanjima birača te dati uvid u ključne korake provedbe učinkovite paneuropske kampanje. Predstavnici Ureda EP-a će tijekom “Dana komunikacija” s mladim volonterima i studentima komunikologije održati i interaktivnu radionicu posvećenu europskim izborima.

BRUXELLES – IZDVOJENO *

Pravila EU o migraciji i azilu.* Parlament će u srijedu dati konačno zeleno svjetlo reformi pravila EU-a o azilu i migraciji. Nove odredbe osigurat će podjelu odgovornosti između država članica u upravljanju prihvatom migranata, učinkovitiji odgovor u slučaju krize i poštovanje temeljnih prava. Prije glasanja, zastupnici će razmotriti deset pravnih akata u raspravi s Vijećem i Komisijom. U utorak u 13 sati parlamentarni izvjestitelji brifirat će novinare o sadržaju reforme.

Reforma tržišta električne energije.* U četvrtak će zastupnici raspravljati i konačno glasati o reformi tržišta električne energije u EU-u čiji je cilj zaštititi potrošače od iznenadnog rasta cijena te o novim pravilima koja bi trebala doprinijeti smanjenju udjela fosilnog plina na EU tržištu.

Označavanje meda /“ Direktive o doručku”.* U srijedu je na plenarnoj sjednici predviđeno usvajanje revizije takozvanih “direktiva o doručku” čiji je cilj pomoći potrošačima da donose informirane i zdravije odluke o poljoprivredno-prehrambenim proizvodima kao što su med, voćni sok, pekmez i marmelada.

Gradske otpadne vode.* Očekuje se da će zastupnici u četvrtak odobriti nova pravila o prikupljanju, obradi i ispuštanju urbanih otpadnih voda kako bi se učinkovitije zaštitili okoliš i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje ugljika.* U srijedu bi se na plenarnoj sjednici trebao usvojiti novi zakon o uspostavi okvira EU-a za certifikaciju uklanjanja ugljika kako bi se olakšalo postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine.

Seksualno zlostavljanje djece na internetu.* U srijedu će se na plenarnoj sjednici završno glasati o nastavku primjene izuzeća od EU pravila o privatnosti kako bi se digitalnim platformama omogućilo otkrivanje sadržaja o seksualnom zlostavljanju djece na internetu. Trenutačno je također na snazi odstupanje od pravila, no ono istječe u kolovozu. Novo izuzeće primjenjivalo bi se do travnja 2026. godine.

Emisije metana.* Očekuje se da će zastupnici u srijedu odobriti nova pravila za smanjenje emisija metana u energetskom sektoru kako bi se postigli klimatski ciljevi EU-a i poboljšala kvaliteta zraka.

Farmaceutska politika EU-a.* Zastupnici će u srijedu raspravljati i glasati o svom stajalištu za reviziju farmaceutskog zakonodavstva EU-a, koje ima za cilj potaknuti inovacije i povećati sigurnost opskrbe, dostupnost te cjenovnu pristupačnost lijekova.

Nedemokratski predsjednički izbori u Rusiji.* Zastupnici će u srijedu raspravljati o posljedicama nedemokratskih predsjedničkih izbora u Rusiji održanih 18. ožujka. Osvrnut će se i na činjenicu da su biračka mjesta uključila okupirani ukrajinski teritorij.

Mađarska / Slovačka: prijetnje vladavini prava.* U srijedu će zastupnici s Vijećem i Komisijom u okviru postupka iz članka 7. Ugovora o EU-u raspravljati o stanju demokracije u Mađarskoj, s fokusom na posljedice na zajednički proračun. U četvrtak će na plenarnoj sjednici biti razmotreni navodi o ugrožavanju vladavine prava i medijskih sloboda u Slovačkoj.

Kralj Belgije. *U srijedu u 12:30 belgijski kralj Philippe obratit će se zastupnicima na svečanom dijelu plenarne sjednice.

Brifing za novinare.* Služba za medije Europskog parlamenta održat će konferenciju za novinare uoči početka plenarne sjednice, u srijedu u 11:30.

Kalendar predsjednice.* U srijedu ujutro predsjednica Parlamenta Roberta Metsola susrest će se s finskim predsjednikom Alexanderom Stubbom te s belgijskim kraljem Philippom. Poslijepodne će održati sastanak s predsjednicom Slovačke u odlasku Zuzanom Čauputovom.

Detaljniji raspored tjednih aktivnosti radnih tijela

Europskog parlamenta dostupan je ovdje [1] .

MULTIMEDIJSKA RUBRIKA

* Rad Europskog parlamenta možete pratiti na internetskim stranicama u multimedijskoj rubrici [2] iz koje izdvajamo:

Azil: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/topic/asylum_19801 [3]

Migracije: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/topic/migration_17605 [4]

EU – Rusija: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/topic/eu-russia_18701 [5]

Vladavina prava: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/topic/eu-slovakia_18803 [6]

* AKTIVNOSTI HRVATSKIH ZASTUPNIKA* * * *

TOMISLAV SOKOL (HDZ – EPP) [7] *

Zastupnik doc. dr. sc. Tomislav Sokol u ponedjeljak u Europskom parlamentu organizira izložbu na temu Sinjske alke na kojoj će sudjelovati i potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica. Na svečanom otvorenju izložbe, sudionici će imati priliku upoznati se s višestoljetnom tradicijom Sinjske alke uz izložbu fotografija i prikazivanje filma. U utorak i srijedu, zastupnik Sokol će aktivno sudjelovati na sastancima radnih grupa, kao i na sastanku kluba zastupnika EPP-a, pripremajući se za plenarnu sjednicu Europskog parlamenta koja će se održati u Bruxellesu u srijedu i četvrtak. Tijekom tjedna, Sokol govori na nekoliko događaja na temu zdravstva te će održati sastanke s raznim dionicima na istu temu. U petak, Sokol će održati gostujuće predavanje na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kolegiju Zaštita potrošača.

ŽELJANA ZOVKO (HDZ – EPP) [8] *

Željana Zovko će ovaj tjedan na zajedničkog sjednici Odbora za vanjske poslove i Odbora za proračune glasovati o nacrtu sporazuma novog Instrumenta za reforme i rast za zapadni Balkan na kojem je pregovarala u ime Kluba zastupnika EPP-a ispred Odbora za vanjske poslove, uoči usvajanja sporazuma na posljednjoj plenarnoj sjednici koja će se održati krajem ovog mjeseca u Strasbourgu. Kao suizvjestiteljica EP-a za IPA III, u utorak će sudjelovati na 6. visokom geopolitičkom dijalogu o IPA III s povjerenikom za susjedstvo i proširenje Oliverom Várhelyijem. Tijekom tjedna, ugostit će grupu posjetitelja iz Hrvatske i BiH te će organizirati konferenciju o značaju poštivanja neovisnosti Ustavnog suda u kontekstu proširenja EU-a. Jednako tako, sudjelovat će na sastancima Kluba zastupnika EPP-a i Predsjedništva te Odbora za kulturu i obrazovanje.

*Napomena: raspored parlamentarnih nestranačkih aktivnosti zastupnika objavljujemo isključivo na temelju informacija dostavljenih od strane njihovih ureda. *

EUROPSKI IZBORI: ŠTO SLIJEDI ODMAH NAKON 10. LIPNJA?* *

U danima poslije izbora nacionalna tijela država članica dostavit će Europskom parlamentu imena izabranih eurozastupnika, nakon provedene provjere da oni ne obnašaju dužnosti nespojive s mandatom u EP-u. Nakon izbora počinju pregovori o osnivanju klubova zastupnika što može trajati do prve plenarne sjednice. Klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 23 parlamentarca izabranih u najmanje jednoj četvrtini država članica (njih sedam). Kako bi na dan konstituirajuće plenarne sjednice Parlamenta, klubovi mogli biti službeno priznati, prethodno moraju obavijestiti predsjedavajućeg o nazivu, političkom programu i sastavu. Novi saziv službeno će početi s radom u utorak 16. srpnja 2024. Do petka 19. srpnja novoizabrani zastupnici zasjedat će u sjedištu Parlamenta u Strasbourgu kako bi izabrali svojeg predsjednika_cu, 14 potpredsjednika i pet kvestora. Također će glasati o brojčanom sastavu stalnih odbora i pododbora, a moguće je da će se definirati i imena zastupnika po odborima. Nakon konstituirajuće sjednice odbori će održati svoje prve sastanke kako bi izabrali predsjednike i potpredsjednike. Izbor predsjednika_ce Europske komisije odvija se nakon konstituiranja Parlamenta. To bi se moglo dogoditi na prvoj sjednici nakon ljetne stanke (16. – 19. rujna). U prethodnim sazivima, kada su europski izbori održani u svibnju, kao primjerice 2019., prije ljetne stanke bile su organizirane dvije plenarne sjednice. Prva je bila posvećena konstituiranju novog Parlamenta i izboru predsjedništva, a druga izboru šefice Komisije.

U FOKUSU* *

Nacionalni dobitnik nagrade „Karlo Veliki“: Europski parlament mladih Hrvatske (EYP Croatia) *

Europski parlament mladih Hrvatske (EYP Croatia) ovogodišnji je nacionalni dobitnik nagrade za mlade Karlo Veliki kojom se vrednuju projekti što promiču demokraciju te suradnju i razumijevanje među mladima na međunarodnoj razini. Priznanje zajednički dodjeljuju Europski parlament te Zaklada nagrade Karlo Veliki iz Aachena. Europski parlament mladih Hrvatske nagradu je dobio za prošlogodišnje nacionalno zasjedanje tijekom kojeg je više od 120 sudionika raspravljalo o gorućim europskim temama, od održive urbanizacije, preko integracije manjina, do važnosti sudjelovanja u demokratskim procesima. Od 27 nacionalnih pobjednika europsko izborno povjerenstvo odabrat će tri najbolja projekta koji će dobiti novčane nagrade. Prva nagrada iznosi 7 500 eura, druga 5 000 eura, a treća 2 500 eura. Europsko izborno povjerenstvo čine predsjednica Europskog parlamenta, dvoje eurozastupnika, troje predstavnika Zaklade Karlo Veliki te dvoje predstavnika sektora mladih.

