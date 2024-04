(ACON) EVENTI. BORDIN A MUSICUP: DA BANDE MESSAGGIO UNIVERSALE DI FRATELLANZA

(AGENPARL) - Roma, 7 Aprile 2024

dom 07 aprile 2024 (ACON) Udine, 7 apr – "Il consolidarsi negli anni di questo

concorso che coinvolge tanti giovani talenti provenienti

dall’Italia, dalla Slovenia, dall’Austria e dalla Germania

valorizza il Friuli Venezia Giulia e rappresenta al meglio la

nostra realt? di confine, crogiolo di tante culture”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin,

intervenendo alla premiazione dei vincitori del 4. concorso di

MusiCup, ideato dal Corpo bandistico comunale Giacomo Rossini di

Castions di Strada, che si ? svolto nella splendida location del

Teatro Nuovo Giovanni da Udine. “Le bande, con il loro linguaggio

universale, rappresentano un mezzo eccezionale di condivisione e

di partecipazione” ha sottolineato Bordin.

L’evento, che ha visto l’esibizione di 350 ragazzi di numerosi

complessi bandistici che si sono affrontati davanti a una giuria

composta da maestri di fama internazionale, secondo il presidente

dell’Assemblea legislativa “? meritevole del sostegno della

Regione in quanto strumento di promozione e di valorizzazione di

talenti, prezioso nel tramandare le tradizioni ma anche capace di

offrire spunti positivi di confronto per i giovani in gara”.

“Le realt? bandistiche – ha concluso Bordin – hanno una forte

valenza didattica e di crescita socio-culturale e rappresentano

un’opportunit? di socializzazione per i ragazzi. Inoltre, i

benefici dell’educazione musicale sono evidenti nel percorso

dello sviluppo”.

