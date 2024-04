INVITO STAMPA – Verso la Casa della Comunità di Mirandola, un ponte che lega e valorizza ospedale e territorio – Venerdì 5 aprile, ore 15.45, nel piazzale interno dell’Ospedale in via Fogazzaro 6

(AGENPARL) - Roma, 4 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 04 aprile 2024 Modena, 4 aprile 2024

INVITO

Verso la Casa della Comunità di Mirandola,

un ponte che lega e valorizza ospedale e territorio

Visita a cantiere concluso alla Casa della Comunità di Mirandola e al Punto prelievi recentemente attivato, per illustrare i nuovi spazi e la progettualità ai Sindaci di Mirandola e dei Comuni dell’Unione Area Nord, alla presenza del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

I giornalisti sono invitati venerdì 5 aprile alle ore 15.45

per la visita insieme alle istituzioni

alla Casa della Comunità di Mirandola in via Fogazzaro 6

(ritrovo nel piazzale interno dell’Ospedale)

Saranno presenti:

Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna

Anna Maria Petrini, Direttrice Generale Azienda USL di Modena

I Sindaci di Mirandola e dei Comuni dell’Unione Area Nord

Annamaria Ferraresi, Direttrice del Distretto di Mirandola

Giuseppe Licitra, Direzione medica Ospedale Santa Maria Bianca

Professionisti sanitari dei servizi ospedalieri e territoriali