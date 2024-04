[acspro] [CRUmbria-News] “Superbonus, il Governo nazionale dimentica il sisma di Spina”

(AGENPARL) - Roma, 4 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 04 aprile 2024 Per Simona Meloni (Pd) “il terremoto di Marsciano del 2009 rimane fuori

dall’allargamento previsto dall’Esecutivo, come quello di Perugia e

Umbertide dello scorso anno”

(Acs) Perugia, 4 aprile 2024 – “Governo sbadato e pasticcione sulla

questione terremoto e Superbonus. Dopo aver tagliato il Bonus 110 per cento

anche per le zone colpite dal sisma del 2016, per poi tornare indietro,

certifica la dimenticanza per gli altri terremoti, il cui processo di

ricostruzione non è ancora concluso. In primo luogo per quello di Perugia e

Umbertide dello scorso anno, ma anche per quello di Spina di Marsciano di

dicembre 2009”. Così la capogruppo del Partito democratico in consiglio

regionale, Simona Meloni.

“È fuori discussione che il Superbonus – spiega Meloni – sarebbe stato

utile per una più celere conclusione delle procedure di ricostruzione. Il

taglio netto, con tanto di errori grossolani, del provvedimento certifica la

furia ideologica del Governo nazionale, che non studia e non valuta gli esiti

sui territori di quello che viene deciso nel chiuso delle loro stanze. Solo

qualche mese fa la sindaca di Marsciano parlava di 16 milioni di euro ancora

necessari per recuperare i danni che il terremoto ha inflitto al patrimonio,

tra prime e seconde case e attività produttive”.

“Il terremoto di Spina – prosegue Meloni – si aggiunge all’incertezza per

la ricostruzione della Valnerina e del cratere del 2016. La prosecuzione

assicurata dopo le proteste è valsa 46 milioni in Umbria per il 2024 e circa

110 nel prossimo quadriennio. Una cifra largamente insufficiente rispetto

alla necessità. Senza dimenticare che un simile taglio, per le imprese e gli

addetti ai lavori, potrebbe provocare una perdita di oltre duemila posti di

lavoro”. RED/dmb

link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/76919