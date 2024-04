(AGENPARL) - Roma, 3 Aprile 2024

MONOPOLI OSPITA IL PROGETTO TERZO TEMPO

L’iniziativa di Lega Pro e Bosch TEC prosegue il proprio cammino tra i club della Serie C NOW

Firenze, 3 aprile 2024. Un’ora e mezza di formazione, nella Sala Stampa dello stadio “Vito Simone Veneziani” di Monopoli, per il 17esimo incontro del progetto Terzo Tempo, il percorso dedicato al prosieguo della carriera dei calciatori della Serie C NOW, una volta terminata la fase da atleta.

Il club pugliese ha ospitato quest’oggi una delle ultime tappe stagionali dell’iniziativa fortemente voluta da Lega Pro e dalla Corporate Academy Bosch TEC, in collaborazione con ManpowerGroup e LabLaw.

La prima squadra della SS Monopoli 1966 al completo ha partecipato così all’incontro tenuto da Francesco Basile, Corporate Academy Bosch Tec director, sul tema “Come sostenere un colloquio di successo”. Mattinata ricca di spunti e contenuti per i calciatori biancoverdi che si sono dimostrati attenti e interessati alle tematiche trattate e, più in generale, a quelli che sono gli argomenti trattati nel corso del percorso formativo di Terzo Tempo.

L’obiettivo del progetto, infatti, è formare i calciatori su competenze tecniche e trasversali che agevolino il loro percorso al termine della carriera sportiva. I contenuti della formazione riguardano e hanno riguardato nei diversi incontri la figura del tecnico delle vendite, concentrandosi su tematiche come lead generation, qualificazione dei prospect, vendite e strategie mirate, analisi della concorrenza, comunicazione e public speaking, negoziazione, dare e ricevere feedback, preparazione dell’account plan, problem solving, personal branding e creazione del cv.

Presenti all’incontro anche il responsabile marketing della SS Monopoli 1966, Enrico Marinò, il team manager biancoverde Fabio De Carne e Giacomo Bindi dell’ufficio marketing di Lega Pro.

Prossimo incontro di Terzo Tempo a Potenza, sede dell’ultima delle tappe in programma.

