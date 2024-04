(AGENPARL) - Roma, 3 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 03 aprile 2024 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE MANCUSO SUL RISCHIO CHIUSURA DEL LICEO CLASSICO DEI SALESIANI DI SOVERATO.

“Bisogna scongiurare la cancellazione dello storico e prestigioso Liceo classico dell’Istituto Salesiano di Soverato. Alle Istituzioni competenti, pur consapevoli delle difficoltà connesse al numero di iscritti e alle rette scolastiche, la responsabilità di mettere in atto ogni strumento e mezzo per garantire, sperimentando le soluzioni più opportune, la presenza e la regolare prosecuzione di un corso di studi che dà lustro alla città di Soverato e al comprensorio”. Aggiunge il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso: “In una fase in cui, per affrontare le sfide dello sviluppo e dare prospettive di futuro ai nostri giovani, è indispensabile puntare sulla conoscenza, la ricerca e la produzione creativa, la Calabria non può permettersi la dispersione di un vasto patrimonio di cultura che va avanti da oltre un secolo, in coerenza con gli insegnamenti di don Bosco, finalizzati ad assicurare ai giovani un ambiente che incoraggia a dare il meglio di sé nel riconoscimento delle proprie attitudini e dei propri limiti”.