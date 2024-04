Cs.n.173 + locandina – cs.n.174 + locandina

(AGENPARL) - Roma, 3 Aprile 2024

“Mi abita il futuro”. Un evento per celebrare il

120° anniversario della nascita di Giorgio La Pira

Nella ricorrenza del 120° anniversario della nascita di Giorgio La Pira, il Comune di Ragusa e l’Opera Pia “Felicia Schininà”, hanno organizzato un importante evento culturale per onorarne la memoria e per ricordare alla nostra Comunità il suo grande impegno per la pace nel mondo e per il dialogo tra le grandi religioni abramitiche: Ebraismo, Cristianesimo e Islam.

Il ricordo delle sue tante iniziative e dei suoi pellegrinaggi di pace, fin nel lontano e martoriato Vietnam, è ancora oggi estremamente attuale, nelle gravi crisi che stiamo vivendo.

Padre Rino Farruggio, vittoriese, affermato autore di brani a carattere religioso, pubblicati da prestigiose case editrici, ha realizzato uno spettacolo, che ha definito “Teatro-Canzone”, con musiche e parole, dedicato proprio a Giorgio La Pira. Il titolo dato a questa sua opera, già presentata in diverse città italiane, è “Mi abita il futuro”.

Accanto all’Autore che interpreterà le canzoni, vi saranno tre Maestri musicisti romani che cureranno l’accompagnamento musicale.

L’evento avrà luogo nella Chiesa della Badia, in Corso Italia, giorno 5 aprile alle ore 20.15. L’ingresso è libero.

