AUN 3 APRILE 2024 (pag.2+locandina)

(AGENPARL) – mer 03 aprile 2024 *“Prevenire e contrastare la violenza”, mercoledì 10 aprile evento

conclusivo della seconda edizione del progetto realizzato dal Centro Pari

Opportunità della Regione *

(aun)- Perugia, 3 apr. 024 – Si terrà mercoledì 10 aprile, alla Sala dei

Notari di Palazzo dei Priori a Perugia, con inizio alle 10.30, l’evento

conclusivo della II edizione del Progetto “Prevenire e contrastare la

violenza” 2023/2024, realizzato dal Centro per le Pari Opportunità della

Regione Umbria.

Il progetto nasce dalla consapevolezza che la violenza è un elemento

strutturale della società, pertanto sono necessari interventi educativi

mirati. In collaborazione con l’Associazione Teen STAR Italia, il Centro ha

organizzato incontri e laboratori nelle scuole dell’Umbria per gli studenti

di scuola secondaria di I e II grado, focalizzati sulla valorizzazione

della dignità e dei rapporti relazionali.

Questa edizione, alla quale hanno aderito numerose scuole umbre, ha

incluso un livello avanzato richiesto dagli stessi partecipanti al

progetto pilota dello scorso anno, che aveva riscosso successo. Con la

finalità di prevenire episodi violenti, a studenti e studentesse vengono

forniti strumenti per comprendere le dinamiche relazionali e acquisire

consapevolezza dei propri comportamenti e diritti.

I risultati del progetto saranno illustrati durante l’evento del 10

aprile, presentando un’analisi della situazione socio-relazionale-affettiva

nelle scuole coinvolte. Questi dati orienteranno futuri interventi

educativi nell’ambito del progetto, considerando l’interesse manifestato da

altre scuole della regione.

Nel corso della mattinata sono previsti interventi e testimonianze degli

studenti e delle studentesse coinvolti direttamente nelle attività del

progetto. La cittadinanza è invitata a partecipare.

