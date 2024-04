[acspro] [CRUmbria-News] In onda il numero 405 de “Il Punto”

(AGENPARL) - Roma, 3 Aprile 2024

(Acs) Perugia, 3 aprile 2024 – In onda il numero 405 de “Il Punto”,

Settimanale televisivo di approfondimento, curato dall’Ufficio stampa

dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, in onda sulle televisioni e sulle

radio locali, disponibile anche sulla rete internet

https://www.youtube.com/watch?v=o6t2-4c2T6w [1]

Analisi politica sulle elezioni amministrative ed europee del 2024;

cambiamenti climatici e negazionismo, piano qualità dell’aria: su questi

temi si sono confrontati i consiglieri regionali Thomas De Luca (M5s) e

Valerio Mancini (Lega), ospiti della trasmissione condotta da Paolo

Giovagnoni.

“Il Punto” va in onda settimanalmente sulle seguenti emittenti umbre:

RtuAquesio, mercoledì 2 aprile alle ore 19.30, giovedì 3 aprile alle ore

12; TRG, mercoledì 2 aprile alle ore 22.45, giovedì 3 aprile alle ore

14.10; Umbria Tv, mercoledì 2 aprile alle 23.30, giovedì 3 aprile e alle

ore 21; Teleambiente, mercoledì 2 aprile alle ore 21, giovedì 3 aprile alle

ore 22.30; Umbria Radio, mercoledì 2 aprile alle ore 19.05, giovedì 3

aprile alle ore 10.05; Radio Gente Umbra, mercoledì 2 aprile alle ore 17.05,

giovedì 3 aprile alle ore 10.05. RED/

link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/76909

