(ACON) MORTE FELLUGA. BERNARDIS (FP): ADDIO A ICONA DEL VINO IN FVG

iconica nel mondo del vino del Friuli Venezia Giulia, capostipite

di una delle aziende pi? importanti e rinomate del Collio.

Perdiamo un innovatore e un punto di riferimento nel panorama

vinicolo”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale Diego Bernardis

(Fedriga presidente), che aggiunge: “Marco Felluga sar? ricordato

non solo per il suo contributo all’enologia, ma anche per il suo

ruolo di pioniere nella promozione della regione e delle sue

eccellenze”.

“Esprimo le pi? sentite condoglianze alla sua famiglia, agli

amici e ai colleghi. Il suo lascito – conclude Bernardis –

rimarr? vivo nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il

privilegio di essere toccati dalla sua straordinaria visione e

dedizione alla viticoltura del Friuli Venezia Giulia”.

