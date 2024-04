(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2024

Piacenza, 2 aprile 2024

Oggetto: Visita guidata per la terza età alla chiesa di San Sisto

Nuovo appuntamento per gli over 65 residenti a Piacenza, proposto dall’Ufficio

Attività socio-ricreative del Comune: si apriranno domani, mercoledì 3 aprile alle 9,

le prenotazioni per la visita guidata alla chiesa di San Sisto, in programma lunedì 8 e

operativo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, sino ad esaurimento dei posti

disponibili. Il costo di partecipazione all’iniziativa è di 6 euro.

Sarà l’occasione per andare alla scoperta di un gioiello del Rinascimento, che

rappresenta nel suo massimo splendore la piena maturità dell’architetto piacentino

Alessio Tramello, progettista dell’edificio religioso che conserva, al suo interno,

numerose opere d’arte, tra cui una copia della Madonna Sistina di Raffaello che,

originariamente, fu commissionata proprio per il monastero piacentino.

Le origini del luogo di culto, tuttavia, risalgono addirittura al IX secolo, quando

l’imperatrice Angilberga d’Alsazia, moglie di Lodovico II il Pio, fondò la chiesa con

annesso un convento di Benedettine. Tra storia e arte, sarà un itinerario ricco di

suggestioni.

