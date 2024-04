L’Aquila – modifiche alla viabilità

(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2024

Modifiche alla viabilità per i lavori su Piazza Palazzo.

Le principali modifiche alla viabilità per le opere in questione contemplano, nello specifico, il divieto di sosta sulla stessa Piazza Palazzo nella giornata del 4 aprile 2024. A partire da questa medesima data, giovedì 4 aprile, si renderà inoltre necessaria anche l’inversione di marcia su via Camponeschi, sulla quale sarà consentito il traffico in salita da via Sallustio con svolta obbligatoria a destra su via Bafile e prosecuzione su corso Principe Umberto. Anche Via delle Aquile cambierà senso di marcia e sarà percorribile da Piazza Santa Margherita (piazza dei Gesuiti) in direzione via Cavour/via Sallustio, con accesso consentito ai soli residenti ed autorizzati.

“Le donne e gli uomini della Polizia Municipale” spiega l’assessore alla Polizia municipale, Laura Cucchiarella “saranno a disposizione dalle prime ore del mattino nelle zone interessate dai cambi di viabilità per aiutare i cittadini ad orientarsi nel nuovo scenario del traffico. Siamo certi” conclude l’assessore Cucchiarella “che la cittadinanza apprezzerà l’ulteriore servizio offerto dalla PM finalizzato alla regolamentazione del traffico cittadino, finalizzato alla realizzazione della nuova piazza, tanto voluta dall’amministrazione comunale.”