Tjedna najava od 1. do 7. travnja 2024. *

AKTIVNOSTI UREDA EUROPSKOG PARLAMENTA I PARTNERA*

Četvrtak, 4. travnja

EUROPSKI IZBORI: „ISKORISTI SVOJ GLAS”

Fakultet hrvatskih studija, Zagreb

*Predstavljanje institucionalne kampanje #IskoristiSvojGlas i mogućnosti uključivanja za mlade glasače. Predstavnici Ureda EP-a će studentima Hrvatskih studija kroz interaktivnu radionicu približiti način na koji institucija funkcionira te na koji način odluke koje se donose u Europskom parlamentu utječu na živote hrvatskih građana.

Petak, 5. travnja, 10:15 – 11:45

USUSRET EUROPSKIM IZBORIMA: IZAZOVI ZELENE TRANZICIJE

Kuća Europe, Zagreb

*Ured

Europskog parlamenta organizira radionicu za studentice i studente

Fakulteta političkih znanosti na temu predstojećih europskih izbora te

EU odluka vezanih uz zelenu tranziciju i prelazak na ugljično neutralno,

okolišno održivo i potpuno kružno gospodarstvo do 2050. godine.

Polaznice i polaznici će se na primjeru prijedloga Zakona o obnovi

prirode upoznati s načinom donošenja odluka na EU razini, glavnim

akterima te dijalogom između EU institucija i interesnih skupina.

Radionica je zatvorena za javnost.

* SASTANCI ODBORA, BRUXELLES – IZDVOJENO *

Zakon o digitalnim tržištima (DMA). * Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača [1] u srijedu će održati razmjenu mišljenja o provedbi Zakona o digitalnim tržištima (DMA) s izvršnom potpredsjednicom Komisije Margrethe Vestager, neovisnim stručnjacima i predstavnicima industrije. Rasprava će se usredotočiti na prvu procjenu usklađenosti, uključujući takozvano „samopreferenciranje” i trgovine aplikacijama. Zakonom se uspostavljaju nove obveze za tražilice, internetska tržišta, trgovine aplikacijama, internetsko oglašavanje, slanje poruka i daju nova prava tvrtkama i krajnjim korisnicima u EU-u.

Pravila protiv uznemiravanja. * Odbor za ustavna pitanja [2] u srijedu će glasati o nacrtu izvješća kojim se želi revidirati interna pravila Parlamenta s ciljem poboljšanja radnih uvjeta. Revizija će se usredotočiti na uvođenje obuke za prevenciju konflikta i uznemiravanja na radnom mjestu te za osiguranje dobrog upravljanja timom.

Pripreme za plenarnu sjednicu. *Klubovi zastupnika pripremat će se za zasjedanje koje se održava 10. i 11. travnja u Bruxellesu. Na sjednici će se raspravljati i održati konačno glasanje o novom pravnom okviru EU-a za azil i migracije te o reformi tržišta energije i električne energije EU-a. Također će se održati završno glasanje o takozvanim „direktivama o doručku” kako bi se pomoglo potrošačima da donose informirane i zdravije odluke, o učinkovitijem pročišćavanju i ponovnoj upotrebi urbanih otpadnih voda, o EU certifikaciji za uklanjanje ugljika kako bi se doprinijelo postizanju klimatske neutralnosti EU-a do 2050. i o proširenju pravila u svrhu borbe protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu. Parlament će također raspravljati i usvojiti svoja stajališta u prvom čitanju o reviziji farmaceutskog zakonodavstva EU-a i o novom Zakonu o praćenju tla, koji utvrđuje mjere za postizanje zdravih tala do 2050. Glasat će i o rezoluciji o uključivanju prava na pobačaj u Povelju EU-a o temeljnim pravima te raspravljati o vladavini prava u Slovačkoj i Mađarskoj.

Kalendar predsjednice. *Predsjednica EP-a Roberta Metsola u utorak će boraviti u službenom posjetu Cipru, gdje će održati okrugli stol s mladima. Potom će se sastati s predsjednicom Zastupničkog doma Cipra Annitom Demetriou te održati konferenciju za medije.

Detaljniji raspored tjednih aktivnosti radnih tijela Europskog parlamenta dostupan je ovdje [3] .

* AKTIVNOSTI HRVATSKIH ZASTUPNIKA I ZASTUPNICA**

TOMISLAV SOKOL (HDZ – EPP) [4] *

U svojstvu izvjestitelja Europskog parlamenta za EU digitalnu zdravstvenu putovnicu, doc. dr. sc. Tomislav Sokol će u srijedu na sjednici Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Europskog parlamenta (IMCO) predstaviti privremeni politički dogovor koji je u ovoj stvari postignut s državama članicama. Tijekom tjedna, Sokol govori na nekoliko događaja na temu zdravstva te će održati sastanke s raznim dionicima na istu temu. U petak zastupnik Sokol sudjeluje na konferenciji o provedbi koncepta pametnih sela u ruralnim područjima koja se održava u Pitomači.

ŽELJANA ZOVKO (HDZ – EPP) [5] *

Željana Zovko će ovaj tjedan sudjelovati na trijalogu o uspostavi Instrumenta za rast i reforme za zapadni Balkan, na kojem je pregovarala u ime Kluba zastupnika EPP-a ispred Odbora za vanjske poslove. U srijedu će se sastati s ministrom vanjskih poslova Novog Zelanda Winstonom Petersom koji boravi u službenom posjetu Bruxellesu. U drugoj polovici tjedna će kao potpredsjednica Kluba zastupnika EPP-a zadužena za odnose s američkim Kongresom i kao stalna izvjestiteljica Kluba zastupnika EPP-a o odnosima EU-a i SAD-a sudjelovati na 88. transatlantskom dijalogu zakonodavaca s predstavnicima američkog Kongresa. U sklopu dijaloga, razmijenit će mišljenja o jačanju transatlantske suradnje u područjima tehnologije, obrane i trgovine, a također će se sastati i s glavnim tajnikom NATO-a Jensom Stoltenbergom i EEAS-a Stefanom Sanninom.

EUROPSKI IZBORI: ŠTO EUROPA ČINI ZA MENE?

* Interaktivna, višejezična internetska stranica Što Europa čini za mene [6] *, koju je pokrenula Služba Europskog parlamenta za istraživanja, predstavlja stotine kratkih, lako čitljivih dokumenata koji daju primjere kako EU pozitivno utječe na živote građana. Čitatelji mogu lako pronaći konkretne informacije o tome što Europa čini za njihovu regiju, profesiju ili omiljeni hobi. U prvom odjeljku, „U mojoj regiji”*, korisnici mogu pronaći informacije o projektima u svojoj regiji, koje podržava EU. Odjeljak „U mojem životu”* nudi više od 600 prikaza načina na koje EU djeluje u korist građana, npr. na obitelj, zdravstvenu skrb, hobije, putovanja, sigurnost, potrošačke odluke i socijalna prava. Treći odjeljak naziva „ Pod povećalom” *sadrži opširnije članke o politikama EU-a, opisuju se postignuća aktualnog saziva parlamenta i vizije za budućnost, s posebnim naglaskom na javnom mnijenju, brigama građana i njihovim očekivanjima kad je riječ o djelovanju EU-a.

U FOKUSU

* Što EU poduzima kako bi se smanjilo bacanje hrane *

Prema procjenama, baca se oko 10 posto hrane dostupne potrošačima u EU-u. Istovremeno, više od 37 milijuna ljudi u EU-u si ne može priuštiti kvalitetan obrok svaki drugi dan. Smanjenje bacanja hrane glavni je cilj EU-a kako bi se postiglo kružno gospodarstvo do 2050 [7] . Loše planiranje kupnje i pripreme obroka, voće i povrće neatraktivnog izgleda, impulzivna kupnja hrane na sniženju i velika pakiranja samo su neki od razloga bacanja hrane u kućanstvima, što čini većinu otpada od hrane. Standardizirane porcije i precjenjivanje broja gostiju razlozi su bacanja hrane u restoranima i ugostiteljstvu. Prema istraživanju Europske komisije [8], označivanje datuma na hrani i nerazumijevanje oznaka „upotrijebiti do” i „najbolje upotrijebiti do”, također dovodi do nepotrebnog bacanja hrane. Bolje razumijevanje oznaka moglo bi pridonijeti smanjenju bacanja hrane za do 10 posto. Smanjenje bacanja hrane nužan je korak u borbi protiv klimatskih promjena. Ono je odgovorno za oko 16 posto svih stakleničkih plinova iz prehrambenog sustava EU-a. Prema Organizaciji za hranu i poljoprivredu (FAO) [9], proizvodnja i prijevoz hrane, koja se kasnije rasipa, odgovorni su za 8 posto globalnih emisija stakleničkih plinova.

Zakonodavstvo EU-a o smanjenju bacanja hrane. *Ciljevi strategije „od polja do stola” [10] uključuju jasnije označivanje datuma i preveniranje njihovog pogrešnog tumačenja kako bi se smanjilo bacanje hrane. U okviru te strategije Komisija će istražiti gdje dolazi do rasipanja hrane u cijelom lancu opskrbe. Donacija hrane još je jedan način za smanjenje nepotrebnog bacanja hrane. Uz smjernice EU-a za doniranje hrane [11] donesene 2017. godine, želi se olakšati preraspodjela jestive hrane onima kojima je potrebna. Osim toga, 2019. godine donesena je zajednička metodologija EU-a [12] za mjerenje rasipanja hrane u svakoj fazi lanca opskrbe. Zajedničkom metodologijom olakšava se praćenje i izvješćivanje o bacanju hrane u cijelom EU-u. Komisija je u srpnju 2023. predstavila prijedlog izmjene Okvirne direktive o otpadu [13] kako bi se učinilo više za smanjenje otpada od hrane i tekstila [14] . Među izmjenama se predlažu obvezujući ciljevi smanjenja otpada na nacionalnoj razini do kraja 2030. Otpad u preradi i proizvodnji hrane trebalo bi smanjiti za 10 posto, a u maloprodaji, restoranima, prehrambenim uslugama i kućanstvima za 30 posto.

Parlament je u ožujku 2024. donio svoje stajalište [15] o tom prijedlogu. Parlament želi smanjiti otpad u preradi i proizvodnji hrane za najmanje 20 posto, a u maloprodaji, restoranima, prehrambenim uslugama i kućanstvima za najmanje 40 posto. Komisija bi trebala procijeniti treba li povećati ciljeve za 2035. na 30 i 50 posto. „Parlament je osmislio ciljana rješenja za smanjenje rasipanja hrane, kao što su promicanje voća i povrća neatraktivnog izgleda, praćenje nepoštenih tržišnih praksi, pojašnjenje označivanja datuma i doniranje neprodane, ali jestive hrane”, rekla je Anna Zalewska (ECR, Poljska), izvjestiteljica zadužena za ovo zakonodavstvo u Parlamentu. Pregovore s Vijećem vodit će sljedeći saziv Parlamenta, koji će biti izabran na europskim izborima u lipnju 2024.

