Assessore Latronico avvia campagna elettorale per le Regionali

(AGENPARL) - Roma, 1 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 01 aprile 2024 Aprendo la sua campagna elettorale a Matera, il candidato di Fratelli

d’Italia alle prossime regionali lucane, Cosimo Latronico, assessore

all’Ambiente, Energia e Territorio della Regione Basilicata, ha tracciato

un bilancio delle azioni strategiche messe in campo nell’ultimo biennio.

Innanzitutto il bonus gas che ha interessato 140 mila famiglie lucane per

le quali la Regione Basilicata ha pagato 90 milioni di euro nell’ultimo

anno termico. “Un’azione strutturale che varrà per almeno nove anni, pari

alla durata delle concessioni minerarie, un vantaggio mai ottenuto prima e

che è il risultato delle negoziato che il governo bardi ha saputo

concludere con le concessionarie. Poi il bando per la transizione

energetica – ha aggiunto Latronico – che ha finanziato per 40 milioni di

euro 6 mila impianti energetici da rinnovabili fotovoltaici e termici

destinati alle famiglie lucane. Il prossimo 8 aprile – ha annunciato

Latronico- si aprirà la seconda finestra per altri 40 milioni di euro che

consentiranno la realizzazione di altri 6000 impianti . La Basilicata nel

giro di pochi anni potrà contare su 12 mila impianti domestici che

permetteranno risparmi elettrici di circa 1.000 euro annuo a famiglia per

25 anni ed un consistente abbattimento di emissioni di Carbonio . Uguale

misura di decarbonizzazione e’ quella a favore del fabbisogno energetico di