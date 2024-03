Quarto (FdI): “Matera merita più di blande promesse, il sostegno alla disabilità deve essere concreto”

(AGENPARL) - Roma, 30 Marzo 2024

(AGENPARL) – sab 30 marzo 2024 L’associazione “Azione disabili Marziolino” ODV del Terzo settore italiano

con i suoi rappresentanti in collaborazione con il CVS Basilicata, sarà

presente a Matera in piazza Vittorio Veneto domani, giorno di Pasqua, per

sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni locali in merito alle

criticità che i disabili vivono nella città ed evidenziare le problematiche

connesse alla mancata pianificazione di interventi da parte

dell’Amministrazione comunale per un’ efficace eliminazione delle barriere

architettoniche a favore di un’importante fetta della cittadinanza che

merita supporto. L’ampio quadro normativo di riferimento partendo dall’art.

2 e art. 3 della Costituzione passando per la Legge Finanziaria n. 41/1986

art. 32, dal DM n. 236/1989, Legge Quadro n. 104/1992 art. 24 ed ancora dal

DPR n. 503/1996 non dimenticando il Primo e Secondo Programma di Azione

Biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con

disabilità (rispettivamente DPR 04/10/2013 e DPR 12/10/2017), impone

l’avvio di una progettazione coordinata a valore pianificatoria attraverso

i Peba (Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche). Ad oggi

nonostante la mozione approvata all’unanimità dal Consiglio comunale

materano, l’esecutivo non ha ancora attuato i Peba. Piergiorgio Quarto

coordinatore di Fratelli d’Italia Basilicata esprime piena solidarietà

rispetto alle importanti istanze relative alle problematiche concrete

esistenti, evidentemente ancora non adeguatamente supportate a livello

locale dalle Istituzioni. “L’evento organizzato dall’associazione ‘Azione

disabili Marziolino’ ODV ci offre l’opportunità di individuare un vero e

proprio documento d’interventi per migliorare l’accessibilità nella città

dei Sassi, da valorizzare – spiega Quarto – come è da valorizzare e

supportare questo lodevole impegno messo in campo da questa associazione

materana. Quello che ci viene richiesto è più che legittimo e se da una

parte mi stranisce che si debba attendere questo propulsivo intervento per

avere un quadro rispetto a quanto esposto, ben venga una risposta a quella

che è una richiesta fondamentalmente di maggiore attenzione oltre che di

interventi rapidi e concreti. La mia disponibilità a riguardo è massima.

Marzio Muschiatiello sta operando un’azione lodevole di tutela dei

diversamente abili, a favore di un desiderio legittimo di indipendenza ed

autonomia, diritti che meritano di essere reali non solo decantati. Matera

merita più di blande promesse, il sostegno alla disabilità deve essere

concreto”.