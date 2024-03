(AGENPARL) - Roma, 30 Marzo 2024

IL CESENA CONQUISTA LA PROMOZIONE IN SERIE B

La squadra del tecnico Toscano corona una splendida cavalcata con la vittoria del Girone B della Serie C NOW 2023/2024

Firenze, 30 marzo 2024. Il Cesena Football Club è la prima squadra promossa del Campionato di Serie C NOW 2023-24.

Sconfiggendo per 1-0 il Pescara al Manuzzi, i romagnoli conquistano il ventisettesimo successo in 34 giornate e sono ancora in corsa per superare il record all-time di 96 punti stabilito la scorsa stagione dal Catanzaro.

Dimostrazione di capacità organizzative, grandi competenze e lungimiranza, è quanto ha messo in mostra il Cesena, con la conquista della B con ben 4 giornate di anticipo e grazie al talento dei tanti giovani cresciuti nel proprio vivaio.

L’incredibile cavalcata riporta il Cesena in Serie B dopo sei anni e dopo una grande rinascita. Per questo oggi diventa una giornata memorabile, parte di una lunga e prestigiosa storia.

“Alla società Cesena Football Club, alla famiglia Aiello, al tecnico Domenico Toscano, ai calciatori e a tutti i dipendenti del club giungano i complimenti da parte di tutta la Lega Pro, per una festa giustamente attesa e goduta dai moltissimi tifosi” – dice il Presidente Matteo Marani.

