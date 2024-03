(AGENPARL) - Roma, 30 Marzo 2024

(AGENPARL) – sab 30 marzo 2024 Disinfestazioni e derattizzazioni: gli interventi sul territorio comunale di Castiglione della Pescaia

Attivati dal Comune di Castiglione della Pescaia i servizi di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione per il controllo e l’eliminazione di insetti e zanzare potenziali portatori di malattie infettive trasmissibili all’uomo.

Con l’arrivo della bella stagione e le temperature più elevate si assiste al proliferare di insetti infestanti, in particolar modo in presenza di ristagni d’acqua nei pressi di caditoie e tombini, fossi e aree umide. Per garantire l’incolumità dei cittadini ed evitare situazioni di criticità sanitaria, l’amministrazione ha provveduto alla regolamentazione di prescrizioni idonee a contenere il fenomeno, rafforzando la lotta alle zanzare con trattamenti larvicidi per la rimozione dei focolai larvali.

Per gli interventi è stata individuata una ditta che si avvale di tecniche e prodotti biologici, compatibili con l’ambiente e la presenza dell’uomo, che utilizzerà un larvicida antizanzare a base di olio di origine vegetale rapidamente biodegradabile che non agisce direttamente sugli insetti ma modifica l’ambiente circostante rendendolo inospitale alla loro presenza. Il prodotto, applicato sulla superficie dell’acqua, creerà un sottile film oligomolecolare che ne abbassa la tensione superficiale, impedendo alle larve di attaccarsi per attingere l’ossigeno necessario alla sopravvivenza e alle zanzare femmine di posarsi sulla superficie dell’acqua per deporre le uova.

« Come ogni anno – dichiara il sindaco Elena Nappi – questa amministrazione pone particolare attenzione alla tutela dell’ambiente con scelte “green” anche per i prodotti che vengono impiegati nelle disinfestazioni e derattizzazioni svolte nel proprio territorio, sopratTutto da quando abbiamo scelto di essere “Comune Amico delle Api” e proprio perché questi piccoli insetti sono una cartina tornasole importantissima per la salute dei luoghi in cui viviamo. Naturalmente vogliamo salvaguardare contestualmente il benessere dei nostri cittadini e turisti affinché possano trascorrere l’estate senza noiosi inconvenienti o malattie inconsuete. Per questo motivo invitiamo tutti a stare attenti per non creare situazioni di ristagno d’acqua, evitare il proliferare delle zanzare o segnalare situazioni dove è necessario intervenire » .

Gli interventi di disinfestazione sono programmati su tutto il territorio comunale. Avranno inizio l’8 aprile e si ripeteranno a cadenza mensile fino ad ottobre, secondo il calendario pubblicato sul sito istituzionale del Comune ( [ https://comune.castiglionedellapescaia.gr.it/disinfestazioni-e-derattizzazioni/ | https://comune.castiglionedellapescaia.gr.it/disinfestazioni-e-derattizzazioni/ ] )

È stato istituito anche un piano di monitoraggio per il controllo della popolazione murina e della proliferazione di afidi su suolo pubblico.