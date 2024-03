Conferenza stampa di presentazione evento “Yoga e medicina” giovedì 4 aprile – ore 17.00 a Mirano

(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2024

Giovedì 4 aprile, ore 17.00

Villa “XXV Aprile”, via Mariutto n. 1 – Mirano

PRESENTAZIONE EVENTO “YOGA E MEDICINA”

Giovedì 4 aprile 2024 alle ore 17.00 a Mirano, nella Villa “XXV Aprile”, in via Mariutto n. 1, si

terrà una conferenza stampa per presentare l’evento “Yoga e Medicina”, in programma sabato 13

domenica 14 aprile nel parco di Villa Belvedere e in piazza Martiri.

“Yoga e Medicina” è un seminario teorico/pratico su base medico-scientifica, con incontri specifici

per ogni età: pre-natale, infanzia, adolescenza, età adulta, terza età e disabilità.

Permetterà di scoprire come Yoga e medicina occidentale possano entrare in sinergia tra loro, al

fine di migliorare il benessere psico-fisico e lo stato di salute.

L’ingresso sarà libero.

L’evento è promosso dal Comune con UISP, Università Popolare di Borbiago e Yoga Educativo.

Parteciperanno alla conferenza stampa:

– Tiziano Baggio, Sindaco di Mirano

– Maria Giovanna Boldrin, Vicesindaco e Assessore alle politiche per la sicurezza della città

– Alice Pesce Narayan Kaur, insegnante e referente dell’evento

– Una rappresentanza dei medici, degli specialisti e degli insegnanti che condurranno gli incontri

La presentazione è aperta al pubblico.

