Comunicato. ASCoT: turni rimodulati per le festività pasquali

COMUNICATO STAMPA

ASCoT: turni rimodulati per le festività pasquali

ORISTANO, 29 MARZO 2024 – La direzione generale della Asl 5 e la

Struttura Semplice Dipartimentale “Integrazione Ospedale – Territorio”

in occasione delle festività pasquali ha rimodulato diversi turni degli

ambulatori straordinari di comunità territoriale per evitare la perdita

di eventuali turni, che cadono nei giorni festivi e garantire

l’assistenza sanitaria ai cittadini privi di medico di base la prossima

settimana.

FESTIVITA’ PASQUALI

TERRALBA Il turno dell’ASCoT, in via Napoli, previsto lunedì 1 aprile

sarà posticipato a martedì 2 aprile dalle ore 13,30 alle ore 18,30. Il

servizio è rivolto ai pazienti senza medico di base di Terralba e San

Nicolò d’Arcidano.

GHILARZA Il turno dell’ASCoT, ospitato nei locali della guardia medica

dell’ospedale Delogu, previsto lunedì 1 aprile sarà posticipato a

martedì 2 aprile dalle ore 14 alle ore 19. Il servizio è rivolto ai

pazienti senza medico di famiglia di Ghilarza, Abbasanta, Aidomaggiore,

Norbello e Sedilo.

GONNOSTRAMATZA ll turno dell’ASCoT, in via Diaz, previsto lunedì 1

aprile sarà posticipato a venerdì 5 aprile dalle ore 15 alle ore 20 e il

turno previsto lunedì 8 aprile è stato posticipato a giovedì 11 aprile

dalle ore 15 alle ore 20. Il servizio è rivolto ai pazienti rimasti

senza medico di base di Gonnostramatza e Pompu.

MASULLAS ll turno dell’ASCoT, in via Vittorio Emanuele 34, previsto

lunedì 1 aprile sarà posticipato a venerdì 5 aprile dalle ore 9 alle ore

14. Il servizio è rivolto ai pazienti rimasti senza medico di famiglia

di Masullas, Baradili, Baressa, Gonnosnò, Mogoro, Morgongiori, Pompu,

Simala, Sini e Siris.

NUOVI ORARI E TURNI PER IL MESE DI APRILE 2024

GHILARZA Il turno dell’ASCoT, ospitato nei locali della guardia medica

dell’ospedale Delogu, finora previsto il martedì, a decorrere dal mese

di aprile, sarà posticipato al mercoledì. Questi giorni e orari

aggiornati: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 14 alle 19. Rimane

comunque solo per la prossima settimana il turno di martedì 2 aprile

comunicato sopra. Il servizio è rivolto ai pazienti senza medico di

famiglia di Ghilarza, Abbasanta, Aidomaggiore, Norbello e Sedilo.

MILIS Ecco il calendario dell’ASCoT, in via Sant’Agostino, per il mese

di aprile 2024:

mercoledì 3 aprile dalle ore 9,30 alle ore 14,30

mercoledì 17 aprile dalle ore 9,30 alle ore 14,30

Il servizio è rivolto ai pazienti senza medico di base di Milis, Bauladu

e Tramatza.

VILLAURBANA Ecco il calendario dell’ASCoT, in via Otorino Angius 5, per

il mese di aprile 2024:

mercoledì 3 aprile dalle ore 9 alle ore 13,30

lunedì 8 aprile dalle ore 9 alle ore 13,30

mercoledì 17 aprile dalle ore 9 alle ore 13,30

SANTULUSSURGIU Il turno dell’ASCoT, in via degli Artigiani, dalla

settimana prossima avrà il seguente calendario: il martedì dalle ore 15

alle ore 20. Il servizio è rivolto ai pazienti senza medico di base di

Santulussurgiu.

Il servizio è riservato ai pazienti senza medico di famiglia di

Villaurbana, Siamanna e Siapiccia.

GLI ASCOT Sono 25 gli ASCoT nella provincia di Oristano: Arborea,

Ardauli, Baratili, Bauladu, Busachi, Fordongianus, Ghilarza,

Gonnoscodina, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Narbolia,

Nurachi, Oristano, Samugheo, San Vero Milis, Santulussurgiu, Seneghe,

Simaxis, Terralba, Tramatza, Uras, Villaurbana, Zeddiani. I cittadini,

privi del medico di famiglia, muniti di tessera sanitaria e della

documentazione sanitaria relativa a farmaci e prescrizioni

specialistiche, possono recarsi gratuitamente presso le strutture nei

giorni e negli orari pubblicati sul sito http://www.asl5oristano.it per

richiedere prescrizioni mediche, visite urgenti e non urgenti, rinnovo

di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari (inserimento

in ADI, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative

programmate), certificati di malattia e ogni altra prestazione

riconosciuta dagli Accordi Collettivi Nazionali.