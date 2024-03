(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2024

(AGENPARL) – gio 28 marzo 2024 *Superbonus: Albano (Mef), misura salva nei crateri sismici di Abruzzo e

Centro Italia*

ROMA – “Il Governo prosegue nella sua azione di tutela e sostegno delle

comunità colpite dagli eventi sismici dell’Abruzzo 2009 e del Centro Italia

2016. A seguito della giornata di lavoro al Ministero dell’economia, in

raccordo con la Presidenza del Consiglio, posso dichiarare che nel “decreto

Superbonus”, in via di emanazione, non è previsto alcun blocco a cessione

di credito e sconto in fattura per i crediti “superbonus sisma” relativi

alla ricostruzione del cratere appenninico, ma solo azioni di monitoraggio

per salvaguardare i conti pubblici”. Lo dichiara Lucia Albano, deputato di

Fratelli d’Italia e sottosegretario all’Economia e Finanze con delega alla

ricostruzione post-sisma.

“Ringrazio il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro

Giancarlo Giorgetti per l’attenzione e la sensibilità ancora una volta

dimostrate nei confronti delle popolazioni coinvolte dagli eventi sismici

che hanno colpito il centro Italia. Nonostante la pesante eredità del

Superbonus, che ha avuto un impatto radioattivo sulle finanze pubbliche e

che ha costretto il Governo a intervenire con decisione per salvare i conti

dello Stato, continuiamo ad essere impegnati per sostenere cittadini,

famiglie e imprese e per garantire la ripresa, la riparazione e la

ricostruzione dei territori feriti dal sisma”, conclude.

