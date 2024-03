(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2024

Garanzie sui prodotti acquistati. Come rivalersi prima di rivolgersi ad Antitrust

E’ importante la sanzione Antitrust contro Mondo Convenienza, multata per oltre 3 milioni per condotte illecite nelle fasi di consegna e di montaggio dei mobili e degli arredi e avendo ostacolato i consumatori nella fruizione dei servizi post-vendita (1).

Importante perché riconferma l’applicazione di una legge, quella di garanzia di due anni offerta dal commerciante (2), che spesso viene elusa, confondendola con la garanzia, in genere di un anno, che è prevista da parte del produttore.

Il commerciante è responsabile, essendo un professionista che si presume sia consapevole di ciò che vende, di qualità e conformità di quanto vende. Di fronte ai tentativi di depistaggio verso il produttore, il consumatore si deve far valere con una raccomandata A/R o pec di diffida (3) intimando il dovuto: riparazione, cambio o resa dei soldi… da verificare rispetto al caso specifico e previo accordo fra le parti.

In caso di inadempienza, è importante la denuncia ad Antitrust (4) che, come verificato nel caso di Mondo Convenienza, è efficace nel sanzionare e far tornare i trasgressori nella legalità.

Da ricordarsi che, se si subiscono dei danni per questo tergiversare o per indisponibilità, è bene monetizzarli e pretenderli.

