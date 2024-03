cs UNCEM Green Communities impegno Piemonte 28 3 2024

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2024

PIEMONTE REGIONE APRIPISTA NEL SOSTENERE LE

GREEN COMMUNITIES. UNCEM: MA TUTTE LE ALTRE DOVE SONO?”Sono particolarmente entusiasta oggi nel leggere determina e graduatoria

della Regione Piemonte relativa al bando regionale sulle Green Communities, lanciato un anno fa. Perché in Piemonte ci sono già 10 milioni di euro stanziati e altri 10

arriveranno. Proprio per le Green Communities. Usando molto molto efficacemente la quota di fondo nazionale

per la montagna che il Ministero degli Affari regionali e delle Autonomie

trasferisce alle Regioni. 200 mlioni di euro complessivi in Italia, 10 nel 2022 per il Piemonte, 20 milioni per il 2023. La Strategia delle Green Communities, dopo i 40 territori finanziati con il

PNRR, vede ora, unica Regione in Italia, vincente e virtuosa, il Piemonte intervenire con il proprio bando. Ma le altre? Dove sono le altre Regioni? Perchè ad esempio non ha finanziato, con il fondo

nazionale montagna, un’altra green community anche la Liguria? Invece ha dato quattro euro a ciascun Comune, con un riparto in quota

parte che fa piangere per l’unitilità e la stoltezza

istituzionale. Uncem lavora sulla Strategia delle Green Communities da 15 anni. E oggi Uncem plaude alla Regione Piemonte che ha accettato e rilanciato la proposta sulle Green Communities. Ma le altre

Regioni, al sud in particolare, non ci sono. Non hanno colto questa opportunità che con il Fosmit, Fondo nazionale montagna, è decisiva per far lavorare i Comuni insieme, coinvolgere le comunità, far

generare soluzioni che affrontino le crisi climatica e demografica. Le Green Communities sono questo. E le Regioni, dopo l’importante bando

PNRR, unico fatto in una logica sovracomunale, tornino a

considerare l’importanza delle Green Communities, come Uncem sostiene anche con il progetto ITALIAE, finanziandole con le risorse a disposizione, proprie, nazionali, europee”.Lo afferma

Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem.

