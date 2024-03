CS Ai.Bi. – Stop al Superbonus. Schiaffo del Governo al Terzo Settore

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2024

Il Consiglio dei Ministri ha varato uno schema di Decreto Legge che elimina qualsiasi

possibilità residua di accedere ai bonus edilizi. Un vero e inaspettato “schiaffo”

al terzo settore, che solo pochi mesi fa aveva ottenuto una deroga di estensione

fino al 31 dicembre 2025

Mezzano di San Giuliano Milanese – 28 marzo 2024

La notizia è arrivata improvvisa e inaspettata, come un vero e proprio “schiaffo” nei confronti del Terzo

Settore: il Consiglio dei Ministri ha preso la decisione di azzerare qualsiasi possibilità per accedere al

Superbonus, comprese quelle che riguardavano il Terzo Settore e verso le quali erano state date nel corso

del tempo diverse rassicurazioni. L’ultima non più di qualche mese fa, quando allo stop dato alle

agevolazioni era stata prevista una deroga che comprendeva, appunto, gli enti del Terzo Settore.

Nello schema di decreto legge previsto dal Consiglio dei Ministri, invece, il Governo ha deciso di eliminare

qualsiasi possibilità residua di accedere ai bonus edilizi, impedendo il ricorso anche alla cessione del

credito e allo sconto in fattura.

Due eccezioni che, di fatto, erano rimaste aperte quasi unicamente per gli enti del Terzo Settore e per le

zone colpite da terremoti. Una nicchia, rispetto all’enorme platea del Superbonus, ma che evidentemente,

secondo il Governo, rischiava comunque di gravare troppo sui conti pubblici.

Il Governo ha eliminato anche la cosiddetta “remissione in bonis”, ovvero la possibilità di presentare la

documentazione per richiedere il superbonus anche in ritardo, entro il 15 ottobre 2024, dietro il

pagamento di una sanzione minima.

Ora, il termine ultimo per chiunque voglia provare a presentare domanda per lavori effettuati nel corso

2023 è il 4 aprile. All’indomani di quella data, stando così le cose, non ci sarà possibilità alcuna di accedere

ai bonus edilizi visti negli ultimi anni.

Ancora manca il testo definitivo del decreto (QUI il comunicato del Governo), che potrebbe riservare

qualche modifica, soprattutto viste le tante critiche arrivate da diverse parti politiche, Forza Italia in testa,

che chiedono di rivedere la norma in parlamento.

L’auspicio è che ciò possa avvenire davvero perché, sembra strano doverlo ricordare, in questo caso non si

tratta di ristrutturare e abbellire villette o condomini di lusso, ma di poter intervenire su immobili che

spesso mostrano i segni dei tempi non per incuria, ma perché tante volte si è preferito soprassedere a

spese “rimandabili” per investire quante più risorse a favore dei beneficiari. Beneficiari che sarebbero

anche i primi a poter usufruire dei risparmi che gli interventi di miglioramento energetico potrebbero

garantire agli enti, favorendo, così, l’ulteriore implementazione delle attività.

