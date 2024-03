Com Stampa Unitario Fp Cgil Pd, Cisl Fp PD e Ro e Uil Fpl: “Comune di Cadoneghe. Cessato lo stato di agitazione dei dipendenti comunali”

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2024

*Comune di Cadoneghe. Cessato lo stato di agitazione dei dipendenti:

versate loro le produttività, progressioni economiche orizzontali e

indennità dell’annualità 2022*

*Segreterie Provinciali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl: “Finalmente il

Comune di Cadoneghe ha mantenuto i patti che avevamo stipulato in

Prefettura nel tentativo di conciliazione nel novembre del 2023. Sanate

anche le divergenze sulla diversa interpretazione di alcune norme del

contratto decentrato. Restano da completare alcune posizioni lavorative

all’interno dell’Ente”*

“Finalmente, a più di 7 mesi di distanza dall’inizio del contendere, si è

conclusa la vertenza con il Comune di Cadoneghe che ha portato i dipendenti

a proclamare, a più riprese, lo stato di agitazione. Siamo moderatamente

soddisfatti. Si tratta indubbiamente di un risultato positivo però è giunto

davvero dopo troppo tempo. Accanto a questo non possiamo che auspicare che

al più presto venga risolta anche la situazione dei due progetti rimanenti,

ancora in attesa di venir liquidati”. Esprimono cauta soddisfazione

Maurizio Galletto di FP Cgil Padova, Ettore Furlan di Cisl FP Padova e

Rovigo e Paolo Manfrin della Uil Fpl Padova, dopo che i dipendenti comunali

del Comune di Cadoneghe hanno comunicato loro l’avvenuto versamento nelle

proprie buste paga, il 27 marzo 2024, delle quote relative alle

produttività, progressioni economiche orizzontali e indennità legate

all’annualità 2022 (il 2021 era stato già saldato e le produttività del

2023 concluderanno il loro iter a giugno) e, di conseguenza, hanno deciso

di cessare lo stato di agitazione.

“Vale la pena sottolineare – dicono i tre sindacalisti – che il loro

mancato versamento (assieme alla carenza di personale) li ha portati a

proclamare due stati di agitazione: uno a fine settembre 2023 (rientrato

dopo il tentativo di conciliazione a metà novembre) e l’altro in questo

mese di marzo dopo che, diversamente dai patti stabiliti, hanno dovuto

constatare che i pagamenti degli arretrati non erano ancora stati

effettuati. Finalmente ciò è avvenuto e questo ha rasserenato finalmente

gli animi e portato a chiudere lo stato di agitazione. Resta comunque la

grande prova di unità e determinazione di cui hanno dato dimostrazione e

che ci ha portato, dopo mesi, a concludere positivamente la vertenza”.

“Anche sulla diversa interpretazione di alcune norme del contratto

decentrato – concludono Galletto, Furlan e Manfrin – che aveva portato il

Comune a procedere unilateralmente per una sua difforme applicazione, dopo

un serrato ma civile confronto, siamo riusciti a trovare l’accordo fino a

giungere ad una comune definizione di tali norme e degli effetti

conseguenti. Resta da risolvere la situazione relativa ad alcune posizioni

lavorative all’interno dell’ente che dovranno al più presto venire riempite

se vogliamo che la qualità dei servizi alla cittadinanza continui a

mantenere un livello accettabile. L’auspicio è che in futuro, attraverso

la pratica delle buone relazioni sindacali, si potranno prevenire eventuali

conflitti per il bene di tutti: dipendenti, Amministrazione e, soprattutto,

cittadine e cittadini di Cadoneghe”.