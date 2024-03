(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2024

(AGENPARL) – mer 27 marzo 2024 Comunicato stampa n. 8.291

Pon Metro Plus Città medie, chiusa la fase della coprogrammazione

Benevento, 28 marzo 2024 – Si è chiusa nel pomeriggio odierno con la sottoscrizione delle schede progetto da parte dei partner la fase di co-programmazione del Pon Metro Plus Città Medie Sud 2021-2027. All’incontro con gli stakeholders ha partecipato, con un collegamento da remoto da Roma dove era impegnato per motivi istituzionali, il sindaco Clemente Mastella.

“Si è chiuso oggi, con questa prima fase, spiega il vicesindaco con delega al programma Metro Plus Città medie Francesco De Pierro, un percorso avviato nel novembre 2023 con la raccolta di idee che era stata attivata con l’avviso pubblico. I contributi dei soggetti della società civile che hanno partecipato a questo itinerario, condiviso, sono stati elaborati e sintetizzati nelle schede progettuali allo scopo di contemperarne i contenuti con le finalità del programma e con le esigenze del tessuto socio-economico della città. Le schede progetto saranno ora vagliate dall’Autorità di gestione, dalla quale attenderemo l’ok prima di far partire la seconda fase, quella operativa. L’amministrazione ha operato attraverso il metodo dell’ascolto e del recepimento delle istanze provenienti dagli attori della società civile: attraverso il coinvolgimento di associazioni di categoria, parrocchie, comitati, enti di formazione, associazioni di categoria, soggetti del Terzo Settore abbiamo

selezionato le sfide e i fabbisogni da affrontare e immaginato, in forma condivisa, possibili soluzioni”.

“Con l’attuazione del PN Metro plus Città Medie, puntiamo a promuovere nuovi spazi di innovazione socio-economica con occasioni di crescita occupazionale in alcuni quartieri della città, quali Capodimonte, Rione Libertà, Zona Stazione e l’area a ridosso del complesso immobiliare Villa dei Papi e del Parco circostante”, conclude il vicesindaco De Pierro.