Novità Colonnese in libreria: dal 29 marzo “Dodici araldi grinzosi” di José Vicente Quirante Rives

Arriva in tutte le librerie italiane, il 29 marzo 2024, Dodici araldi grinzosi. I Profeti di Ribera nella Certosa di San Martino, edito da Colonnese nella storica collana “Lo Specchio di Silvia”: dodici agili capitoli, dodici pezzi narrativi cesellati dalla penna di un colto e appassionato scrittore spagnolo, in un dialogo serrato, intimo e vivace, tra la Storia e lo Spirito, all’ombra della stupenda Certosa di San Martino di Napoli.

Con viva curiosità intellettuale, Quirante indaga i tratti grinzosi dei profeti dipinti da Jusepe de Ribera, ripercorrendo impressioni di viaggiatori e di studiosi, ritrovando la fatica di vivere nel (seppur trasfigurato) realismo secentesco, ma soprattutto cercando di indovinare – in alcune figure di questi “mediatori” sospesi tra la terra e il cielo, tra Dio e l’uomo – una chiave di lettura nella nuova Gerusalemme dell’Apocalisse.

José Vicente Quirante Rives (Cox, Spagna, 1971), avvocato e scrittore, una laurea in filosofia, è stato direttore dell’Instituto Cervantes di Napoli, di cui è cittadino onorario dal 2020. Ha pubblicato numerosi saggi dedicati alla Napoli spagnola e ha fondato in Spagna la casa editrice Partenope, dedicata alla narrativa meridionale italiana. Colonnese ha pubblicato in Italia il suo primo romanzo, Ombra e Rivoluzione. Variazioni sul Naturalista Domenica Cirillo.Gestisci la tua iscrizione | Cancella iscrizione

