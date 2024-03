Nota congiunta Comune di Piacenza-Caritas diocesana

(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2024

Riaprire la mensa della Caritas diocesana a partire dal pranzo di questo

sabato su due turni, 11,30 e 12,30, per poi – dalla domenica di Pasqua in

avanti – tornare all’apertura regolare di un servizio indispensabile per i

più bisognosi, che al momento sarà limitato solo al pranzo e con

l’eventuale presenza di addetti alla vigilanza che garantiscano la

sicurezza di ospiti e volontari.

E’ l’intenzione condivisa questa mattina in sede di Comitato per l’ordine e

la sicurezza pubblica che si è riunito, come ogni settimana, presso il

Palazzo del Governo di via San Giovanni alla presenza del prefetto Paolo

Ponta, dei vertici di Questura, Carabinieri e Guardia di Finanza, della

sindaca Katia Tarasconi e, in occasione del particolare ordine del giorno,

dell’assessora comunale al Welfare Nicoletta Corvi e del direttore della

Caritas diocesana Mario Idda. L’ordine del giorno, infatti, prevedeva, tra

i vari punti, di affrontare anche il delicato tema della sicurezza

all’interno della Mensa della Fraternità di via San Vincenzo alla luce di

alcuni episodi che hanno visto protagonisti ospiti particolarmente agitati

e violenti. Episodi che nei giorni scorsi hanno spinto il direttore della

Caritas a sospendere il servizio mensa, poi parzialmente riattivato ieri,

26 marzo, con la distribuzione di borse viveri presso il centro Il

Samaritano di via Giordani; distribuzione che si è svolta anche nella

giornata di oggi a pranzo con l’ausilio della Polizia locale e lo stesso

avverrà anche domani.

Decisione difficile, quella di chiudere la mensa per i più poveri, ma

“motivata dalla difficoltà di garantire l’incolumità sia degli ospiti sia

dei volontari che ogni giorno si rendono disponibili per i bisognosi”. Così

ha spiegato il direttore Idda che, fin da subito, aveva chiesto un

confronto con le istituzioni per gestire una situazione divenuta

particolarmente complessa.

“Abbiamo raccolto immediatamente la segnalazione di Caritas – spiega la

sindaca Tarasconi – e, oltre a un doveroso appello al senso di

responsabilità e di civiltà rivolto a tutti, ci siamo subito attivati per

capire come poter fare la nostra parte in collaborazione con le istituzioni

del territorio”.

“Il problema di persone violente – aggiunge l’assessora Corvi – magari

sotto l’effetto di alcol o stupefacenti, è un problema vasto e complesso. E

il Comune, anche quando si tratta di persone in carico ai Servizi sociali,

non ha l’autorità per poterne limitare la circolazione. Ciò che potevamo

fare in questa fase era mettere a disposizione la Polizia locale per

presidiare il servizio di distribuzione di borse viveri, che è

assolutamente indispensabile per far fronte alle esigenze di chi ha

realmente bisogno, ed è ciò che abbiamo fatto”.

Una soluzione “tampone” che ha garantito il pranzo in questi giorni ma che

non può che essere provvisoria. La riunione odierna del Cosp ha consentito

di affrontare il tema alla presenza di tutte le istituzioni coordinate dal

Prefetto e ha portato a un piano operativo preciso che prevede anche il

coinvolgimento delle forze di polizia. “Come Comune – prosegue la sindaca –

abbiamo concordato la piena disponibilità della Polizia locale a operare in

sinergia con le forze dell’ordine coordinate dal Questore Ivo Morelli nel

mettere in campo controlli congiunti nei pressi della mensa di via San

Vincenzo, soprattutto durante gli orari in cui è attivo il servizio mensa.

E ciò al fine di individuare e isolare soggetti potenzialmente in grado di

creare problemi di sicurezza”.

“Stiamo anche predisponendo un regolamento che verrà affisso all’esterno

della mensa – aggiunge il direttore della Caritas Mario Idda – e che di

fatto consiste nel chiarire nero su bianco che al servizio non potranno

accedere ospiti in condizioni di alterazione, ubriachi o sotto l’effetto di

stupefacenti, e che chiunque dovrà rispettare le normali regole di

convivenza civile e pacifica. Dovrebbero essere ovvietà ma a quanto pare è

purtroppo necessario ribadirle. Ed è altrettanto necessario, visto ciò che

è accaduto, che venga attivato un servizio di sicurezza interna aggiuntiva,

magari con istituti di vigilanza privata, ed è ciò a cui stiamo lavorando