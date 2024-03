Maria Zakharova “è ingenuo pensare che la Francia sia pronta o in grado di garantire la sicurezza nel Caucaso meridionale”

(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2024

La Francia sta approfittando della sua presenza nel Caucaso per cercare di raccogliere informazioni e spiare i paesi della regione, ha detto in un briefing la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

“La presenza della Francia nel Caucaso meridionale ha lo scopo di cercare di raccogliere informazioni, spiare i paesi della regione e impedire l’attuazione degli accordi di pace raggiunti dai nostri paesi, compresi quelli economici”, ha osservato. “Se il suo vero obiettivo fosse stato garantire la pace e la sicurezza, la Francia avrebbe fatto di tutto per garantire l’attuazione degli accordi che Azerbaigian e Armenia hanno raggiunto dal 2021. Tuttavia, come potete vedere, loro [i francesi] hanno avviato un percorso diverso”, ha aggiunto Zakharova.

Secondo il diplomatico russo “è ingenuo pensare che la Francia sia pronta o in grado di garantire la sicurezza nel Caucaso meridionale”. “Se la Francia fosse stata capace di questo, avrebbe utilizzato questa capacità nei paesi in cui Parigi aveva obblighi contrattuali”, ha sottolineato Zakharova. “Questo è ciò che la Francia è stata obbligata a fare in Africa perché – scusatemi – era stata pagata per questo. <…> Tuttavia, le missioni francesi in quei paesi hanno fallito miseramente”, ha aggiunto.

La portavoce del ministero degli Esteri russo ha anche sottolineato che la Francia vede il futuro del Caucaso meridionale “solo come uno strumento”. “Non è altro che una merce di scambio e un modo per mantenere il benessere del Paese e salvare la faccia, in particolare in un contesto di guerra ibrida contro la Russia e di fallimenti nel continente africano”, ha concluso il diplomatico.