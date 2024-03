(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2024

Ex Ilva. IAIA (FdI), importante che anche Aigi riscontri i passi in avanti per recupero crediti indotto

“Il fatto che gli interventi relativi ad ex-Ilva non siano vuoti proclami come, spesso, è avvenuto in passato, ma azioni concrete è dimostrato anche dalle reazioni di chi quella fabbrica la conosce bene. Mi riferisco, tra gli altri, ad Aigi che ha rimarcato l’impegno del Governo Meloni. Come è noto, Aigi rappresenta gran parte delle aziende dell’indotto, ad oggi in grande sofferenza per la crisi del siderurgico. Una boccata d’ossigeno per loro saranno i 100 milioni che Sace mette a disposizione, previa certificazione dei crediti. Aigi ha sottolineato anche la garanzia dell’istituto finanziario del Mimit pari al 70/80 per cento ed anche l’iniezione di 150 milioni finalizzati alla manutenzione degli impianti, oltre al prestito ponte da 320 milioni di euro. In sostanza, siamo di fronte ad una strategia chiara con cui il Governo, per il tramite dei commissari punta a far ripartire lo stabilimento, così come la stessa Aigi ha, giustamente, evidenziato”.

*Così on Dario Iaia, deputato FdI / presidente provinciale FdI Taranto*