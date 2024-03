(ACON) DDL 16. TRELEANI (FDI): AIUTO CONCRETO A CITTADINI, REGIONE PI SNELLA

(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2024

(AGENPARL) – mer 27 marzo 2024 (ACON) Trieste, 27 mar – “Il ddl 16 stanzia ulteriori 40 milioni

di euro a copertura delle domande sul 2024 per l’installazione di

fonti energetiche rinnovabili, ponendosi come una norma tecnica

che, oltre ad agevolare i cittadini nelle procedure

amministrative riguardanti conformit? urbanistica, costruzioni

sismiche e molto altro, li aiuta concretamente”.

Cos? in una nota il consigliere regionale Igor Treleani di

Fratelli d’Italia, a margine dell’approvazione in Aula del

disegno di legge 16 su infrastrutture e territorio.

“L’assessore Cristina Amirante – prosegue Treleani – ha

presentato e fortemente voluto questo ddl e il Gruppo di Fratelli

d’Italia lo ha sostenuto convintamente, esprimendo un grande

apprezzamento per il lavoro svolto dall’assessore e dagli uffici

regionali che si sono dedicati non poco nel predisporre tutti

questi interventi normativi per rendere la nostra Regione pi?

veloce, snella, efficiente nell’ordine di agevolare i cittadini e

il territorio”.

“Con l’approvazione di questo provvedimento – conclude

l’esponente di Maggioranza – diamo una risposta importante a

molti pubblici di riferimento che lavorano ogni giorno per dare

risposte concrete alle esigenze dei cittadini”.

ACON/COM/sm

272104 MAR 24