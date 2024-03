(ACON) DDL 16. TERRITORIO, SNELLITE AUTORIZZAZIONI PER REALIZZAZIONI OPERE

(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2024

(AGENPARL) – mer 27 marzo 2024 (ACON) Trieste, 27 mar – La discussione in Consiglio regionale

? approdata al capo VI del disegno di legge 16 Infrastrutture e

Territorio, contenente disposizioni per la costruzione in zona

sismica e per la tutela fisica del territorio.

Via libera, quindi, agli articoli inerenti applicazione di

principi di semplificazione, digitalizzazione e riduzione delle

tempistiche per il deposito e l’autorizzazione dei progetti per

la realizzazione di opere o interventi strutturali.

Non accolti gli emendamenti presentati dalle Opposizioni

all’articolo 60, mentre sono stati ritirati quelli relativi

all’articolo 61 sull’espressione del parere dei Comuni in

sessanta giorni, la vigilanza degli adempimenti nelle zone di

progettazione antisismica e la classificazione delle aree.

Approvato invece l’emendamento della Giunta all’art. 63, in

accoglimento delle richieste da parte dell’Ordine degli

ingegneri, per l’accelerazione e lo snellimento delle procedure,

e all’articolo 69 come sottolineato dall’assessore regionale

Cristina Amirante, “la modifica ? alle norme sulla sicurezza

statica, rispondendo alle richieste dei Comuni per sanare un

vuoto normativo per il rilascio dell’agibilit?”.

Per il consigliere di Open Sinistra Fvg, Furio Honsell, “per i

temi importanti come questi devono essere sentiti anche i

Comuni”. Serena Pellegrino (Avs), sottoscrivendo l’emendamento

presentato da Honsell, ha sottolineato “la necessit? di una

maggiore capillarit? nei controlli che devono essere lasciati in

capo ai Comuni”.

In conclusione ha preso la parola nuovamente l’assessore Amirante

per precisare che “nella modifica dell’articolo 63, abbiamo

voluto recepire le richieste pervenute dalla Commissione sul

silenzio assenso, sulla conclusione della procedura e sul

deposito delle opere”.

ACON/MV-fc

271930 MAR 24