(ACON) DDL 16. MORETTI (PD): NORME SUL PAESAGGIO INUTILMENTE FORZATE

la semplificazione in tema di lavori pubblici, pianificazione e

paesaggio, allora siamo di fronte a un’occasione persa”.

Lo afferma in una nota il capogruppo del Pd in Consiglio

regionale, Diego Moretti, relatore per la mMinoranza del disegno

di legge 16 su infrastrutture e territorio.

“Le principali tematiche sollevate su codice appalti, urbanistica

e paesaggio – spiega Moretti – rimangono aperte e irrisolte e

alle quali questa norma non dar? risposta facendo mancare

l’impulso allo sviluppo del territorio. Il rischio ? che si

creino aspettative che potrebbero essere deluse o contenziosi con

il ministero della Cultura e i suoi organi periferici che

andrebbero evitati in questa fase. La mancanza di condivisione e

la chiusura sui punti principali degli appalti e paesaggio sono

stati i fili comuni che hanno caratterizzato i lavori prima in

Commissione, poi in Aula. Le proposte avanzate in Aula dal Pd,

attraverso un pacchetto di emendamenti, sono state pressoch?

bocciate in toto”.

“Sarebbe stato necessario – conclude il dem – almeno stralciare

il capitolo sulle norme urbanistiche che potrebbero provocare uno

scontro istituzionale con il ministero della Cultura e il suo

organismo periferico, la Soprintendenza. Siamo convinti che era

necessaria un’intesa preventiva sulle norme urbanistiche e

paesaggistiche ed evitare, cos?, quindi possibili futuri

contenziosi”.

