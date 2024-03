(ACON) DDL 16. MIANI (LEGA): 40 MILIONI IN PI DI INCENTIVO FONTI RINNOVABILI

(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2024

(AGENPARL) – mer 27 marzo 2024 (ACON) Trieste, 27 mar – “Abbiamo investito altri 40 milioni di

euro per il bonus fotovoltaico, che si vanno ad aggiungere ai 150

gi? finanziati in precedenza per un totale di 190: un

provvedimento che dimostra il forte interesse e la vicinanza

della Giunta regionale a queste tematiche”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere della Lega Elia Miani.

“Questa scelta – prosegue Miani – ? finalizzata a implementare le

risorse necessarie per soddisfare le numerose domande presentate

dalle famiglie. L’aggiunta di questi ulteriori 40 milioni

permette di rispondere in modo soddisfacente a tutte le 17.474

domande gi? pervenute, nonch? la copertura di ulteriori istanze

che potranno giungere entro la fine del 2024”.

