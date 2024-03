(ACON) DDL 16. LAVORI PUBBLICI, CODICE CONTRATTI E PAESAGGIO: COSA CAMBIA

(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2024

(AGENPARL) – mer 27 marzo 2024 (ACON) Trieste, 27 mar – Il ddl 16 ? stato approvato stasera a

maggioranza dal Consiglio regionale. Ecco le principali novit?

introdotte.

CODICE APPALTI. Il ddl recepisce molte disposizioni del nuovo

Codice dei contratti pubblici emanato a livello nazionale nel

2023, con l’intento di accelerare i tempi di realizzazione delle

opere.

DUE FASI PROGETTUALI. Tra le misure recepite, la riduzione dei

livelli di progettazione da 3 a 2: sono previsti solo il progetto

di fattibilit? tecnico-economica e il progetto esecutivo, mentre

non ? pi? necessario il passaggio intermedio, quello del progetto

definitivo.

PIANO PAESAGGISTICO. Vengono semplificate le procedure di

adeguamento e di conformazione dei Comuni al Piano paesaggistico

regionale (Ppr), sulla base delle difficolt? riscontrate finora

da molti municipi. Viene abrogata una parte della procedura che

considera le conformazioni come varianti generali ai piani

regolatori.

PIANI PORTUALI. Il ddl rivede le procedure di pianificazione

portuale, allineandole alla legge nazionale e semplificando gli

iter di approvazione dei piani portuali.

ZONE SISMICHE. Viene previsto un portale informatico per snellire

le pratiche e gestire in modo pi? rapido il gran numero di

procedure autorizzatorie, considerando la presenza in Fvg di aree

ad alta sismicit?. Le opere minori potranno ottenere

l’attestazione al momento della presentazione della

documentazione.

50 ANNI DAL TERREMOTO. In vista dell’anniversario del 2026, verr?

concluso il progetto di recupero, studio e conservazione della

documentazione tecnico-amministrativa relativa alle opere di

ricostruzione.

FVG PLUS. La gestione dei contributi per l’edilizia agevolata,

prima in capo a un ramo d’azienda di Mediocredito, viene affidata

alla societ? Fvg Plus spa.

FOTOVOLTAICO. Rifinanziato il bonus fotovoltaico con l’aggiunta

di ulteriori 40 milioni di euro che serviranno a garantire la

copertura delle domande gi? pervenute e delle nuove nuove

richieste in arrivo.

