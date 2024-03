(ACON) DDL 16. DI BERT (FP): VA A VANTAGGIO DI CHI VUOLE INVESTIRE IN FVG

(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2024

(AGENPARL) – mer 27 marzo 2024 (ACON) Trieste, 27 mar – – “Una norma concreta, a vantaggio di

quei soggetti, pubblici e privati, intenzionati a investire nella

nostra regione, conferendo ricchezza e valore aggiunto ai

territori. E sulla stessa linea si pone anche l’emendamento

proposto dalla Giunta, per incrementare con ulteriori 40 milioni

di euro la dotazione economica per la diffusione di fonti

energetiche rinnovabili, favorendo la transizione e il

contenimento del costo energetico in capo alle famiglie”.

E’ il commento espresso in una nota dal consigliere regionale

Mauro Di Bert, capogruppo di Fedriga presidente, come analisi al

disegno di legge 16, in discussione da marted? in Aula e del

quale lo stesso Di Bert ? stato relatore per la maggioranza.

“La Regione – commenta Di Bert – nel quinquennio di riferimento

si ? posta l’ambizioso obiettivo di vedere realizzati gli

interventi strategici programmati, non solo dell’ente stesso, ma

anche e soprattutto dei Comuni. Per riuscirci era necessario un

intervento di sistemazione e adeguamento del quadro normativo di

riferimento in materie di primissimo piano per il territorio, dai

lavori pubblici, ai procedimenti urbanistici e di pianificazione,

per finire con importanti interventi in relazione ai temi della

sicurezza nei territori, sismici e della portualit?”.

“Questo disegno di legge – aggiunge l’esponente di Centrodestra –

? stato costruito proprio per dare risposte rapide alle procedure

e permettere, per esempio ai Comuni, di utilizzare le risorse, in

particolare quelle del Pnrr. In questo modo si affronta anche la

criticit? legata proprio alla difficolt? di spesa in capo ai

Comuni e determinata sicuramente dalle carenze di organico ma, in

parte, anche dall’incertezza normativa, amplificata dalla

difficolt? interpretativa”.

“In materia di pianificazione e paesaggio – prosegue il

capogruppo di Fp – c’? una semplificazione procedurale, stante

anche l’esiguo numero di Comuni che nei sei anni dall’entrata in

vigore del Piano paesaggistico regionale (Ppr) si sono adeguati,

nonostante i fondi ad hoc stanziati. L’auspicio ? che tale nuovo

iter possa agevolare la progressiva attuazione del Ppr”.

“Anche nel caso delle costruzioni in zona sismica – conclude Di

Bert – l’adeguamento alle semplificazioni raggiunte a livello

statale permette di accelerare la conclusione dei procedimenti”.

