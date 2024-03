(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2024

Torna la "Italian Motor Week": avviso pubblico per manifestazioni di interesse per l'inserimento di eventi nel calendario 2024.

Il Comune di Rieti ha aderito al progetto “Italian Motor Week 2024” promosso dall’Associazione Città dei Motori, rivolto alla rete dei comuni associati, che si terrà dal 13 al 21 aprile 2024.

A tal proposito, l’assessore al turismo del Comune di Rieti, Chiara Mestichelli, comunica che è stato pubblicato sull’Albo pretorio online dell’Ente – nella sezione “Varie” – l’avviso pubblico con cui si intende procedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all’inserimento nel calendario della “Italian Motor Week 2024”, di iniziative ed eventi tematici in ambito motoristico che si terranno dal 13 al 21 aprile 2024.

“Con il grande evento promosso dall’Associazione “Città dei Motori”, la rete ANCI che associa quaranta comuni, si intende celebrare e valorizzare il patrimonio di marchi, luoghi, personaggi ed eccellenze del Made in Italy motoristico, conosciuto e amato in tutto il mondo – spiega l’assessore Chiara Mestichelli – Il calendario degli eventi sarà disponibile su http://www.cittamotori.it e http://www.italianmotorweek.it”.

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

I soggetti che siano interessati all’inserimento nel calendario degli eventi della “Italian Motor Week 2024” organizzata nei comuni aderenti all’Associazione “Città dei Motori”, possono presentare istanza al Comune di Rieti secondo le condizioni riportate nell’avviso e attraverso il modello disponibile sull’Albo Pretorio dell’Ente o allegato alla news istituzionale sul sito del Comune di Rieti al seguente link https://www.comune.rieti.it/article/24/03/torna-italian-motor-week-avviso-pubblico-manifestazioni-di-interesse-l-inserimento-diLe proposte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di martedì 2 aprile 2024.

