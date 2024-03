(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2024

(AGENPARL) – mar 26 marzo 2024 Iaconelli annuncia il suo ingresso in Forza Italia ed espone tre concrete proposte in consiglio comunale.

Giovedì scorso si è riunito il consiglio comunale di Atina durante il quale il consigliere Antonio Iaconelli ha annunciato, unitamente al suo ingresso in Forza Italia, la costituzione del relativo Gruppo, proponendo azioni concrete per il benessere della città e per garantire una maggiore equità e solidarietà tra i suoi abitanti.

“La scelta di entrare in Forza Italia è stata il frutto di un’attenta valutazione che ha permesso di inserirmi in un partito in grado di rappresentare al meglio i miei valori e le mie aspirazioni politiche, offrendo, al contempo, un supporto concreto per portare avanti la mia attività politica a livello locale.” Con queste parole, il Dott. Iaconelli, che nei giorni scorsi era stato accolto all’interno del partito dal Segretario Provinciale Rossella Chiusaroli e dal Presidente del Consiglio Provinciale Gianluca Quadrini, spiega le motivazioni che lo hanno portato ad entrare a far parte della famiglia azzurra. “Durante lo scorso consiglio comunale ho annunciato la mia decisione, in quanto sono sempre più convinto che Forza Italia possa portare nuove idee e proposte per il futuro della nostra Città. Attraverso il preventivo confronto e condivisione con i componenti di Atina Bene Comune (dr. Adolfo Valente e Frattaroli Davide) ho voluto esporre durante la seduta tre importanti proposte per la nostra comunità, fondamentali per il suo benessere. La prima riguarda il taglio parziale dell’IMU, al fine di alleviare il carico fiscale sui cittadini e la riduzione dell’addizionale IRPEF, per favorire la crescita economica e incentivare gli investimenti sul territorio. Poi ancora, l’istituzione della Giornata dell’Anziano, il due ottobre, in occasione della festa dei nonni, per sensibilizzare la comunità sull’importanza di rispettare e valorizzare la terza età. L’iniziativa avrebbe un duplice significato, sia sociale che sanitario. Infatti, attraverso screening gratuiti, sarà possibile individuare precocemente eventuali problemi di salute, promuovere stili di vita sani e attivi tra gli anziani ma saprà essere anche un’occasione per celebrare la saggezza e l’esperienza degli anziani e per riconoscere il contributo che essi hanno dato e continuano a dare alla società. Terza proposta è l’istituzione di un corso intensivo di inglese, aperto a tutti i cittadini, dalla prima infanzia sino alla maggiore età. Un corso a carico del comune e in accordo con le nostre istituzioni scolastiche, perché riteniamo che possa essere un investimento importante per il futuro e la formazione dei nostri giovani, sempre più preparati e competitivi nel mondo globalizzato in cui viviamo.”

Inoltre, congiuntamente ai colleghi di Atina Bene Comune abbiamo sostenuto la necessità di preservare l’attuale edificio dell’ex scuola elementare del centro storico e il sostegno per la creazione di un centro anziani, ospitato in una sede dotata delle migliori caratteristiche tecniche e strutturali.

“Queste proposte – conclude Iaconelli, – mirano a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a promuovere una società più inclusiva e solidale, che tenga conto delle esigenze di tutti i suoi membri, indipendentemente dall’età o dalla condizione economica. Auspico che queste idee possano essere prese in considerazione e che possano contribuire a rendere la nostra città un luogo migliore per tutti.”

Proposte valide, concrete che mirano solo alla crescita e al miglioramento della comunità di Atina, condivise anche dal Segretario Chiusaroli e dal Presidente Quadrini che affermano – “Siamo sicuri che l’impegno e il lavoro del dott. Iaconelli porteranno avanti i valori e i principi del nostro partito, fondamentali per ottenere risultati positivi. Continuando a lavorare insieme con determinazione e passione, possiamo fare la differenza e crescere in maniera determinante sul territorio.”