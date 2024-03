Comunicato stampa “Per la città che vorrei”

(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2024

*"A Pasqua una 'Passione' per il teatro", Sergio Pillitteri: "Il teatro

come volano di comunicazione valoriale per la comunità territoriale”*

*Siracusa, 26 marzo 2024 –* “A Pasqua una ‘Passione’ per il teatro”. È il

titolo dello spettacolo proposto dall’associazione culturale “Per la città

che vorrei” e che debutterà domani, mercoledì 27 marzo alle 19,15 nella

chiesa di San Francesco d’Assisi del villaggio Miano a Siracusa (ingresso

libero), per poi andare in replica venerdì 5 aprile alle 19 nel teatro del

dopolavoro Isab, in via Edoardo Garrone a Melilli, solo per i soci del

club.

Si tratta del secondo lavoro realizzato dall’associazione “Per la città che

vorrei” «al cui interno – precisa il presidente Sergio Pillitteri – con

grande orgoglio e soddisfazione siamo riusciti a creare anche una rubrica

dedicata al teatro».

Lo spettacolo vede l’adattamento e la regia di Sergio Pillitteri e la

presenza di alcuni soci e non solo appassionati di recitazione e cioè

Antonia Romeo, Gloria Siniscalchi, Mirko Frittitta, Lucia Privitera, Angela

Bucello, Nino Rossi e Gianni Sinatra. All’assistenza tecnica Giuseppe

Cultrera, mentre l’assistente di scena è Alessandro Tringali. La

scenografia è di Terenzia Molisina, alla chitarra c’è Giuseppe Pitarresi,

la voce narrante è di Giusy Leonardi. Make up artist Aldo Caldarella, i

costumi sono stati gentilmente concessi dalla Fondazione Inda.

«La formula – aggiunge Sergio Pillitteri – è quella del teatro nel teatro.

La Pasqua di Gesù è un tema ”classico” per essere realizzato scenicamente.

Si pensi solo che la sacra rappresentazione medievale, da cui si è

sviluppato il teatro moderno, è nata proprio dalla forma drammatizzata dei

brani evangelici riguardanti la risurrezione. Quella che andrà in scena

domani e il 5 aprile è una messa in scena che ripercorre le varie fasi

della passione e risurrezione attraverso il racconto dei personaggi che

vissero con Gesù i momenti più salienti: i discepoli, Giuda che lo tradì,

sua madre Maria, dei personaggi che si trovano a improvvisare una

rappresentazione sulla Pasqua e che decidono di immedesimarsi, portando

avanti il racconto attraverso i ricordi di ciascuno. Il testo dello

spettacolo è volutamente breve e semplice ma in grado di trasmettere valori

come l’eguaglianza, la pace nel mondo, la non violenza, i diritti civili e

la dignità».

Ad arricchire lo spettacolo anche le canzoni «belle e coinvolgenti –

conclude Sergio Pillitteri – che incontreranno il gradimento di molti,

anche di fasce generazionali diverse. Indubbiamente la musica e il teatro

sono ottimi strumenti di comunicazione e di socializzazione e sono

estremamente efficaci per stimolare anche la riflessione. Dopo lo

straordinario successo di giugno 2023 con il nostro debutto su altro tema,

ecco “A Pasqua una ‘Passione’ per il teatro”, un altro testo in grado di

trasmettere valori, riflessioni, speranze».