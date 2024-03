Comunicato Stampa – Educazione stradale per i ragazzi dell’IC Pertini, è iniziato il ciclo di lezioni con il contributo della Polizia Locale di Voghera

(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2024

(AGENPARL) – mar 26 marzo 2024 Gentili Giornalisti,

In allegato il Comunicato Stampa sulle lezioni di educazione stradale per i ragazzi dell’IC Pertini con il contributo della Polizia Locale di Voghera, con le dichiarazioni della Dirigente scolastica Maria Teresa Lopez e dell’Assessore William Tura, con richiesta di pubblicazione.

Cordialmente.

Educazione stradale per i ragazzi dell’IC Pertini,

è iniziato il ciclo di lezioni con il contributo della Polizia Locale di Voghera

La prima lezione ieri, lunedì 25 marzo, le prossime nella prima metà di aprile

L’idea e la richiesta ufficiale è stata inoltrata al Comune dalla Dirigente scolastica dell’IC Pertini, dott.ssa Maria Teresa Lopez, e l’Assessorato alla Polizia Locale ha risposto positivamente. E’ così iniziato il ciclo di lezioni di educazione stradale per i ragazzi delle classi seconde della scuola secondaria di secondo grado, strutturato in tre lezioni da un’ora e mezza l’una, che si svolgono per due classi alla volta per un totale di sei classi. La prima è già stata realizzata ieri, lunedì 25 marzo, mentre le prossime sono pianificate nella prima metà di aprile. Le lezioni si concentrano sui principali aspetti del Codice della strada che possono essere utili ai ragazzi coinvolti: educazione stradale, come ci si comporta in bicicletta o a piedi, come si affrontano in sicurezza le rotonde e come ci si immette in una svolta, oltre a qualche accenno all’uso consapevole dei motorini, che alcuni ragazzi potrebbero iniziare a utilizzare nei prossimi anni.