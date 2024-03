[Comune Palermo] Festa dei 100 anni. Medaglia dell’Amministrazione per Salvatore Stasi

(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2024

(AGENPARL) – mar 26 marzo 2024 Festa del centenario questa mattina in via Pagano per Salvatore Stasi. A

rendergli omaggio è stato l’assessore Fabrizio Ferrandelli presente insieme

ai consiglieri comunale e di circoscrizione Antonino Abbate e Antonino

Minnone. “Nonno Salvatore” è stato premiato da Ferrandelli per i suoi 100

anni con una medaglia celebrativa donata dal sindaco Lagalla.

“È stato bello stamane rappresentare il Sindaco di Palermo per augurare

ancora buona vita al sig. Stassi – ha commentato Fabrizio Ferrandelli -. I

raggiunti 100 anni, sono sicuramente qualcosa di eccezionale e

rappresentano un grande traguardo ma anche un patrimonio di memoria e

sociale da custodire”.

Per Antonino Abbate “quella di oggi è stata una festa molto emozionante per

tutti noi, dove si è celebrato il raggiungimento di un traguardo importante

a conferma che i buoni stili di vita pagano sempre”.

Fabio Citrano

Ufficio Stampa

Comune di Palermo