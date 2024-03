“Biancaneve e i sette nani”. Un intramontabile classico per la chiusura della rassegna “Raccontami una fiaba…”

(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2024

Giovedì 28 marzo alle 17:00 alla Biblioteca “Italo Calvino” di Castiglione della Pescaia

Chiude con un classico della letteratura per bambini la rassegna “Raccontami una fiaba” .

Giovedì 28 marzo alle 17:00 alla Biblioteca “Italo Calvino” di Castiglione della Pescaia gli attori del Teatro Studio Grosseto portano in scena il riadattamento, con la regia di Mario Fraschetti, di “Biancaneve e i sette nani” . Una storia di amore e amicizia, una favola che celebra la bontà e la gentilezza.

L’animatrice-narratrice, insieme ai bambini, creerà i personaggi di contorno della drammatizzazione che vede gli attori nei ruoli degli adulti protagonisti: la mamma, il babbo, la matrigna, la strega.

La scena si riempirà di varie Biancaneve e molto più di sette nani, con travestimenti e complicità ludica per condurre i bambini nella storia, tra specchi parlanti, mele da assaggiare ed un finale da interpretare.