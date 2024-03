[acspro] [CRUmbria-News] “La Giunta regionale pubblica il bando di gara per il Tpl nel più totale silenzio”

(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2024

(AGENPARL) – mar 26 marzo 2024 Thomas De Luca (M5S) annuncia interrogazione

(Acs) Perugia, 26 marzo 2024 – “Nel più totale silenzio la Regione Umbria

ha pubblicato il bando di gara con indizione di procedura ristretta per

l’affidamento dei Servizi di trasporto pubblico locale (TPL). L’avviso di

gara sarebbe stato pubblicato nell’edizione numero 59/2024 del 22/03/2024 del

supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dedicato agli appalti

pubblici europei e sarebbe visibile anche nella versione online della

Gazzetta (https://ted.europa.eu/it/notice/-/detail/174546-2024 [1])”. Lo

evidenzia il consigliere regionale Thomas De Luca (M5S), definendo “davvero

inspiegabile il silenzio della Giunta regionale su una gara che vale oltre

556 milioni di euro con un termine di presentazione della manifestazione di

interesse di 2 mesi. Una ‘zeppa’ sulla porta per vincolare la prossima

Giunta a seguire la strada imposta dalla destra”.

Secondo De Luca “rimangono ancora senza risposta tutte le criticità

esposte nei mesi e negli anni scorsi dai sindacati sulla poca chiarezza circa

la congruità della base d’asta, il vincolo di aggiudicazione dei lotti, sui

criteri prestazionali nell’erogazione del servizio. Criticità che anzi

vengono amplificate avendo inserito un vincolo di aggiudicazione di massimo

due lotti, difficilmente spiegabile per un settore come quello dei trasporti.

Chiederemo spiegazioni presentando un’interrogazione urgente alla Giunta”.

