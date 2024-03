(ACON) SALUTE. CAPOZZI (M5S): PUNTO NASCITA S. VITO, BORDIN FACCIA DA TRAMITE

(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2024

(AGENPARL) – mar 26 marzo 2024 (ACON) Trieste, 26 mar – “Abbiamo sostenuto la petizione

presentata al presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin,

per riaprire il punto nascita di San Vito al Tagliamento e

ribadiamo quanto sia contraddittorio che la Giunta in teoria

voglia contrastare il calo demografico e,in pratica, tagli

servizi proprio alle mamme e alle famiglie”.

A dirlo in una nota ? la consigliera regionale del Movimento 5

Stelle, Rosaria Capozzi.

“Auspichiamo – prosegue Capozzi – che il presidente Bordin faccia

da tramite affinch? la contrariet? espressa da 15.800 cittadini

non rimanga inascoltata, soprattutto tenendo conto delle

rassicurazioni fornite dal presidente Fedriga prima delle

elezioni e abbondantemente disattese”.

“Difenderemo il sistema sanitario regionale e i servizi pi?

vicini alle famiglie – conclude la consigliera pentastellata -.

L’abbiamo fatto in passato per il punto nascita di Latisana e

continueremo a farlo, perch? la sanit? pubblica non pu? essere

ridotta a risorsa residuale a beneficio del privato

convenzionato”.

ACON/COM/sm

261701 MAR 24