GIUDICE SPORTIVO 14^ GIORNATA RIT. 22-23-24 MARZO 2024 – Comunicato di Campionato 189DIV

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

GARE DEL 22, 23 e 24 MARZO 2024

Si riportano i risultati delle gare del 22, 23 e 24 Marzo 2024 per le società che disputeranno le gare

della quindicesima giornata di ritorno il 28 Marzo e per la Società che disputerà la gara di recupero in

programma il 26 Marzo

14^ Giornata ritorno

GIRONE A

GIANA ERMINIO

PERGOLETTESE

PRO VERCELLI

GIRONE B

ALESSANDRIA

NOVARA

PADOVA

AREZZO

LUCCHESE

PERUGIA

SESTRI LEVANTE

TORRES

FERMANA

CESENA

PINETO

GUBBIO

CARRARESE

VIS PESARO

GIRONE C

GIUGLIANO

TURRIS

AVELLINO

CATANIA

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.

Marco Ravaglioli, nella seduta del 25 Marzo 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito

integralmente si riportano:

GARE DEL 22, 23 e 24 MARZO 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata di ritorno

del Campionato i sostenitori delle Società AVELLINO, AREZZO e LUCCHESE hanno, in violazione

della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore (ad eccezione di quanto oggetto

dei provvedimenti di seguito adottati), materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e

bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le

circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti

delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra

descritto.

SOCIETA’

AMMENDA € 1.000,00

PERUGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti

commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva, integranti pericolo per

l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 18° minuto del primo tempo, circa una

quarantina di sostenitori provocato tafferugli spintonandosi reciprocamente e nell’avere

lanciato dieci seggiolini e un fumogeno all’interno nel proprio Settore, determinando, con

tale condotta, la sospensione della gara per tre minuti da parte dell’Arbitro.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,

25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate

conseguenze dannose e che gli scontri e i lanci sono avvenuti tra tifosi della medesima

società, ritenuto che gli stessi sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno

provocato la sospensione della gara per un tempo complessivo di tre minuti e hanno

rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tifosi, e considerati i modelli

organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed. r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti

commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti

nell’avere divelto trenta seggiolini posti all’interno dello stesso Settore.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le

modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose,

che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi

adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento

danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI

ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 9 APRILE 2024 ED €

500,00 DI AMMENDA

PERINETTI CASONI GIORGIO

(AVELLINO)

A) per avere, al termine della gara, lungo il tragitto che conduce dal terreno di gioco agli spogliatoi,

tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 2 in quanto,

pronunciava frasi irrispettose ed offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato;

B) per avere, nella zona antistante gli spogliatoi, reiterato il predetto comportamento nei confronti

dell’Arbitro, in quanto pronunciava nei suoi confronti frasi irrispettose;

C) per avere, ancora una volta reiterato le proteste nei confronti della Quaterna Arbitrale, nella zona del

parcheggio.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma

2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, r.

Assistente Arbitrale n. 2, r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

MELA ANTONELLO

(TORRES)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

PARASCANDOLO PIETRO

(PERUGIA)

per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti

dell’Arbitro, in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva, si avvicinava a quest’ultimo e pronunciava

con fare aggressivo parole irrispettose ed offensive nei suoi confronti per dissentire nei confronti di

una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le

modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RENZONI FRANCESCO

(VIS PESARO)

per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,

in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le

modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BANCHIERI SIMONE

(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)

DE SIMONE DOMENICO

AMMONIZIONE (I INFR)

(GUBBIO)

(PERUGIA)

FORMISANO ALESSANDRO

FERRARESI FABIO

(PINETO)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

MASTROPIETRO LORENZO

(PINETO)

per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti

del IV Ufficiale, in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva si avvicinava a quest’ultimo e

pronunciava con fare aggressivo parole irrispettose ed offensive nei suoi confronti per dissentire nei

confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le

modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

MANDELLI DAVIDE

(GIANA ERMINIO)

per avere, al 48° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un

calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, pronunciava nei suoi confronti una frase offensiva.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità

complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

BALDE BALDE IBOURAHIMA

(GIUGLIANO)

per avere, al 17° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore

avversario in quanto, a gioco fermo, mentre l’avversario recuperava il pallone nella porta dopo la

segnatura di una rete, appoggiava la testa sulla di lui fronte e lo colpiva con una testata di media

intensità.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità

complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico

dell’avversario e le modalità concrete del colpo inferto e, dall’altra, l’essere il fatto stato commesso a

gioco fermo e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SGARBI LORENZO

(AVELLINO)

per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in

quanto, a gioco fermo, pronunciava frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 36, comma 1,

lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

PIROLA CARLO

(GIANA ERMINIO)

per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo

un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità

complessive della condotta.

PETRICCIONE DANILO

(TORRES)

per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un

calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, si alzava dalla panchina e con fare minaccioso e

plateale inveiva nei suoi confronti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità

complessive della condotta (calciatore di riserva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

COCETTA NICCOLO

(TURRIS)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)

DI MUNNO ALESSANDRO

GIORICO DANIELE

(NOVARA)

(TORRES)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

GAZOUL MARWANE

ROCCA MICHELE

MASELLI SERGIO

LISI FRANCESCO

NERI GIAN MARCO

(ALESSANDRIA)

(AVELLINO)

(GIUGLIANO)

(PERUGIA)

(VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

MERCATI ALESSANDRO

(GUBBIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

PATIERNO FRANCESCOCOSIMO

TROIANO LUCA

(AVELLINO)

(SESTRI LEVANTE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MASETTI LORENZO

RIGIONE MICHELE

SALVEMINI FRANCESCO PAOLO

ANACOURA JOYCE FRANCESCO

COLLODEL RICCARDO

GALEOTTI CESARE

(AREZZO)

(AVELLINO)

(GIUGLIANO)

(SESTRI LEVANTE)

(SPAL)

(SPAL)

AMMONIZIONE (XII INFR)

CANCELLOTTI TOMMASO

(AVELLINO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

DELLA LATTA SIMONE

TIRITIELLO ANDREA

LORENZINI FILIPPO

(CARRARESE)

(LUCCHESE)

(NOVARA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

PELLEGRINI LORENZO

CATANESE GIOVANNI

CIANCI PIETRO

CASOLARI FEDERICO

CALCAGNI RICCARDO

PARODI GIULIO

SANDRI MATTIA

ESEMPIO STEFANO

(ALESSANDRIA)

(AREZZO)

(CATANIA)

(GUBBIO)

(NOVARA)

(PRO VERCELLI)

(SESTRI LEVANTE)

(TURRIS)

AMMONIZIONE (VI INFR)

QUAINI ALESSANDRO

VARONE IVAN

FORT FEDERICO

UDOH KING

BENASSAI FRANCESCO

GUADAGNI GIUSEPPE

QUIRINI ETTORE

VARAS MARCILLO JONNATHAN KEVIN

SARZI PUTTINI DANIELE

DIAKITE ADAMA

FISCHNALLER MANUEL

(CATANIA)

(CESENA)

(FERMANA)

(GUBBIO)

(LUCCHESE)

(LUCCHESE)

(LUCCHESE)

(PADOVA)

(PRO VERCELLI)

(TORRES)

(TORRES)

AMMONIZIONE (II INFR)

NIANG OUSMANE

VAZQUEZ FEDERICO NAHUEL

DELLA QUERCIA RICCARDO

MANU DENIS NANA

NJAMBE MOUSSADJA

GALA ANTONIO

(FERMANA)

(PERUGIA)

(PINETO)

(PINETO)

(PINETO)

(SESTRI LEVANTE)

AMMONIZIONE (I INFR)

BUSATTO TOMMASO

CELLI ALESSANDRO

SHPENDI CRISTIAN

(ALESSANDRIA)

(CATANIA)

(CESENA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le

modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

– addebito su conto campionato;

– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto

campionato delle società

