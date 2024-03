(AGENPARL) - Roma, 24 Marzo 2024

(AGENPARL) – dom 24 marzo 2024 Consigli, non richiesti, di lettura in tempo di guerra: Dounia Ettaib, “Al

Quds. Il dono di Dio per il suo popolo. Un libro su Israele”, Edizioni La

Zisa

*L’amore di una donna araba per l’ebraismo e Israele!*

«Tutta la vita di Dounia è un tentativo valoroso di battere luoghi comuni,

e la grande prova del fuoco, non un ostacolo ma una tappa prescelta, è

Israele, la visita di quel paese (…). Il suo libro è enciclopedico, ma

anche pieno di storie, di colori, di profumi». (Fiamma Nirenstein)

Dounia Ettaib ha iniziato la sua carriera come consulente e project manager

per istituti governativi in Italia come la Provincia di Milano e il Comune

di Milano. È stata membro del Comitato Islamico e membro della Commissione

Immigrazione del Ministero dell’Interno italiano. Nel corso degli anni ha

acquisito il suo pedigree presso grandi aziende internazionali e

istituzioni pubbliche. Durante il suo mandato presso DM International,

Dounia ha ricoperto il ruolo di Direttore degli affari internazionali negli

uffici di Dubai e Manama. All’interno del dipartimento Commercio e

investimenti di Dounia, è stata coinvolta nel commercio di società

petrolifere e di gas con il Medio Oriente e la regione asiatica.

Nel 2014 ha fondato la società di consulenza sulle materie prime