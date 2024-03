Si presenta presso la Galleria Principe di Napoli – Napoli di Paola Esposito. Venerdì 22 marzo alle 18:00

(AGENPARL) - Roma, 23 Marzo 2024

Si presenta venerdì 22 marzo,alle 18:00

presso gli spazi GalleЯiart nella Galleria Principe di Napoli

(via Broggia, 7 – Napoli)

Napoli. Una metropoli dal cuore antico

di Paola Esposito e Claudio Sarappa

Colonnese Editore

L’autrice dialoga con:

Marco Molino

Paquito Catanzaro

Una storia lunga più di 2500 anni, che si dipana via dopo via, monumento dopo monumento. Chiese e palazzi che compongono un itinerario unico al mondo, che appartiene alla storia dell`arte e dell`architettura. Senza rinunciare a una solida struttura, questo libro si distacca dal freddo didascalismo di una qualsiasi “guida” di Napoli, per condurci agevolmente alla scoperta, lungo le varie epoche storiche, dell`ambiente culturale (con le sue tante connessioni, influssi, tendenze) in cui si sono mossi gli artisti che hanno operato nella grande capitale del Mezzogiorno. Una città affollata e da sempre palpitante di vita, le cui stratificazioni urbanistiche e architettoniche si possono sfogliare come le pagine di un libro. Un itinerario accompagnato da 66 tavole originali.

Paola Esposito, architetto, si è dedicata all’insegnamento e alla formazione, con particolare riguardo alla storia dell’architettura e delle problematiche relative al restauro, di cui è specialista.

Claudio Sarappa, archeologo, ha partecipato a varie campagne di scavo nell’hinterland napoletano, dedicandosi in particolare allo studio dell’antica Neapolis.

