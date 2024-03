[Comune Palermo] Avviso pubblico per la realizzazione delle iniziative artistico culturali a corollario in occasione del 400° Festino di Santa Rosalia, edizione 2024

(AGENPARL) - Roma, 23 Marzo 2024

(AGENPARL) – sab 23 marzo 2024 COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA CULTURA, TURISMO,

SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Ufficio Teatri, Spettacoli e Coordinamento Eventi

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE ARTISTICO-CULTURALI A

COROLLARIO IN OCCASIONE DEL 400° FESTINO DI SANTA ROSALIA – EDIZIONE 2024

QUESTA Amministrazione Comunale, ai sensi di quanto previsto dal vigente Statuto e onde

promuovere la crescita morale, civile, sociale e culturale dei propri cittadini ed incrementare l’attività

turistica della Città, intende realizzare delle iniziative artistico culturali a corollario in occasione del 400°

Festino di Santa Rosalia, edizione 2024, tradizionale festa per la città di Palermo dedicata alla sua Santa

Patrona.

Finalità

L’Amministrazione Comunale promuove iniziative culturali e specificatamente attività legate all’anno

Giubilare Rosaliano del 400° Festino di Santa Rosalia nelle sue varie forme artistiche.

L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di ripercorrere, attraverso le iniziative culturali, la

tradizione e la storia della Santa Patrona tra folklore, culto e innovazione per accrescere la dedizione

verso i luoghi della Città che si svela affermata identità turistica e portavoce della crescita sociale,

economica, culturale di Palermo.

Soggetti ammessi

Al presente avviso pubblico possono partecipare gli operatori culturali regolarmente costituiti da almeno

un anno e in corso di attività alla data di pubblicazione (Imprese, Operatori economici, Associazioni,

Enti di promozione culturale, Istituzioni). Gli stessi potranno proporre un solo progetto relativo alle

finalità dello stesso.

Proposte progettuali

L’avviso è corredato da un modulo di istanza di partecipazione e da relativi allegati che dovranno essere

compilati in ogni loro parte e debitamente sottoscritti dal legale rappresentante.

Il progetto proposto, completo in ogni sua parte, potrà prevedere un costo massimo di € 30.000,00 (euro

trentamila/00) compresa IVA e dovrà essere eseguito nel periodo compreso da maggio a dicembre 2024,

a pena di esclusione.

La proposta, a pena di esclusione, oltre le finalità predette dovrà contenere le indicazioni dei luoghi,

delle date e degli orari di realizzazione dell’evento e dovrà essere trasmessa completa in ogni sua parte

non oltre le ore 12.00 del 11/04/2024 riportando nell’oggetto “Partecipazione all’avviso pubblico per

la realizzazione di iniziative artistico-culturali a corollario in occasione del 400° Festino di Santa

Rosalia – edizione 2024”

La proposta dovrà contenere, a pena di esclusione:

1.- Documentazione amministrativa

2.- Proposta culturale

3.- Offerta economica

1) La documentazione amministrativa dovrà comprendere, a pena di esclusione:

Istanza di partecipazione debitamente compilata a firma del legale rappresentante del soggetto

proponente, come da allegato “A” con allegata copia del documento di identità in corso di validità

Copia dell’atto costitutivo e dello statuto ovvero copia della visura camerale del soggetto

proponente, comprovante la costituzione e l’anzianità

Dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto

proponente, attestante l’insussistenza in capo dello stesso delle cause di esclusione automatica di

cui all’art. 94 del D. Lgs n. 36/2023, come da allegato “B”

Dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto

proponente attestante la composizione aggiornata dei componenti del consiglio

d’amministrazione/direttivo con l’indicazione dei dati anagrafici di ognuno, come da allegato

“C”

2) La proposta culturale dovrà comprendere, a pena di esclusione:

Progetto artistico, coma da allegato “D”, debitamente compilato con i dati richiesti

Curriculum del soggetto proponente

Curriculum di ogni artista

Attestazione di disponibilità da parte del titolare dell’eventuale struttura ospitante

3) La proposta economica dovrà contenere, a pena di esclusione:

Proposta economica, come da allegato “E”, dettagliata ed analitica, nei limiti della cifra di

€ 30.000,00 compresa IVA. Occorre specificare l’aliquota IVA, se esente IVA ovvero indicare

la vigente normativa di riferimento se il soggetto beneficia di agevolazioni fiscali.

Si procederà alla verifica della spesa ai fini della congruità. Tale verifica potrà comportare la riduzione

delle singole voci di spesa non ritenute congrue, nonché il totale del costo complessivo.

Nell’offerta economica le eventuali spese per viaggi, vitto, alloggio, comunicazione e promozione

pubblicitaria di qualunque forma, non potranno superare il 25% del costo complessivo.

Gli oneri SIAE sono a carico del soggetto proponente.

L’operatore economico dovrà essere in regola con la normativa in materia di emissione, trasmissione e

ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1,

commi da 209 a 213, della legge n. 244/2007 e ss. mm. e ii.

I luoghi prescelti per le rappresentazioni devono essere conformi alle disposizioni in materia di sicurezza

e di pubblico spettacolo vigenti al momento della realizzazione dell’iniziativa e per gli stessi dovrà essere

trasmessa, da parte del responsabile, apposita attestazione in merito alla disponibilità dei siti.

L’Amministrazione promuoverà con un proprio piano di comunicazione tutte le manifestazioni

acquisite.

L’utilizzo dei siti di proprietà comunale è da intendersi a titolo oneroso.

Eventuale materiale promo-pubblicitario da parte dei singoli soggetti dovrà essere autorizzato

dall’Assessorato alla Cultura e dovrà contenere il logo del Comune di Palermo e il logo ufficiale del

400° Festino di Santa Rosalia.

Sarà cura dell’Area della Cultura divulgare i singoli eventi attraverso le pagine web e social istituzionali.

Eventuali variazioni della sede di realizzazione dell’iniziativa indicata nella proposta e causate da fattori

tecnici durante la programmazione già posta in essere, dovranno essere comunicate a questo Ufficio in

tempo utile al fine di apportare le dovute modifiche al calendario degli eventi.

L’amministrazione, per ragioni puramente tecniche-organizzative, si riserva la possibilità di variare date

e luogo di esecuzione indicati nel progetto, che saranno concordate con il soggetto proponente

selezionato.

Eventuali variazioni, causate da fattori di forza maggiore, dovranno essere obbligatoriamente

giustificate. Il gruppo di lavoro si riserva tuttavia la possibilità di ridurre il costo della manifestazione

qualora gli artisti protagonisti, sebbene per causa di forza maggiore, non risultino sostituiti da artisti di

analoga qualità artistica.

I soggetti proponenti dovranno dotarsi autonomamente, a propria cura e spese, di tutte le autorizzazioni

amministrative e/o licenze ove necessarie alla realizzazione della proposta progettuale presentata

(pubblica sicurezza, suolo pubblico, agibilità di pubblico spettacolo, oneri SIAE se dovuti, richiesta in

deroga ordinanza emissioni acustiche, ecc.), rispettando le prescrizioni degli atti autorizzativi stessi; ogni

proposta progettuale dovrà rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di emissioni

acustiche: l’inosservanza di tali prescrizioni e le eventuali sanzioni applicate saranno a totale carico del

soggetto proponente, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Qualunque onere e adempimento organizzativo, logistico-tecnico e relativo alla sicurezza per la

realizzazione della manifestazione in applicazione della normativa vigente resta a totale carico e sotto

l’esclusiva responsabilità del soggetto proponente.

Ogni eventuale dichiarazione mendace prodotta dall’operatore economico, comporterà l’esclusione dalla

procedura di acquisizione e la comunicazione alle autorità competenti.

I progetti selezionati e scelti, si intendono offerti al pubblico, nelle modalità concordate con il soggetto

proponente – luogo, date, orari – totalmente a titolo gratuito per gli spettatori.

Qualora la natura dell’iniziativa proposta comporti l’utilizzo di attrezzature per organizzazione ed

allestimenti, le stesse dovranno risultare idonee, per misura e quantità, a garantire la tutela della pubblica

incolumità, anche e soprattutto alla luce delle stringenti disposizioni dettate in materia dall’autorità di

Pubblica sicurezza, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni a persone

o cose.

È onere a carico del soggetto proponente, porre in essere tutte le misure necessarie previste dalla direttiva

livello di rischio “medio” o “elevato” per il quale sono necessari specifici adempimenti organizzativi.

Nel caso di impossibilità allo svolgimento dell’iniziativa anche per cause tecniche, meteorologiche o

soltanto organizzative, sarà cura dell’Area della Cultura concordare con l’operatore economico altra data

utile ed eventualmente altro luogo. In caso di mancata accettazione di quanto proposto non si procederà

a dare seguito all’obbligazione e all’erogazione del compenso.

Il presente avviso non crea nessun vincolo per la Pubblica Amministrazione nei confronti degli operatori

che presentino la proposte, gli stessi non avranno nulla a pretendere in caso di mancata definizione della

procedura di affidamento.

Le comunicazioni relative alla procedura di selezione è resa pubblica esclusivamente sul sito

istituzionale del Comune di Palermo http://www.comune.palermo.it.

Modalità di valutazione e scelta dei progetti

I criteri di valutazione delle proposte progettuali per la realizzazione di attività a carattere professionale

nel campo del teatro, della danza, della musica, del teatro di figura, mostre, installazioni e di qualunque

altra forma di spettacolo dal vivo, terranno in considerazione i seguenti punti:

A. creatività e originalità della proposta, con riferimento alla tematica relativa ai festeggiamenti del

400° anniversario del Festino di Santa Rosalia e qualità dei contenuti artistico-culturali;

B. professionalità dell’operatore culturale proponente ed esperienze pregresse nel campo di

iniziative culturali e artistiche;

C. professionalità degli artisti e/o collaboratori proposti;

D. articolazione temporale della proposta su più giorni (mostre ed installazioni sono da considerare

come unico evento);

E. congruità, economicità e corrispondenza delle voci di spesa alla proposta artistica presentata.

A. Creatività e originalità della proposta: fino a un massimo di punti 50/100

B. Curriculum culturale ed artistico del proponente: fino a un massimo di punti 15/100

C. Curriculum culturale ed artistico degli artisti e/o collaboratori inseriti nel progetto: fino a un

massimo di punti 15/100

D. Articolazione temporale su più giorni della proposta: fino a un massimo di punti 10/100

E. Congruità ed economicità della proposta: fino a un massimo di punti 10/100

La valutazione dei progetti e l’assegnazione dei punti, sarà compiuta da un gruppo di lavoro interno

all’Amministrazione Comunale composta da un Dirigente e da dipendenti che rivestono specifici profili

culturali e professionali che preliminarmente verificherà la completezza della documentazione

amministrativa e di seguito provvederà a stilare la graduatoria applicando i criteri di cui sopra.

Al soggetto proponente, pena la revoca del finanziamento, non è consentito modificare alcun contenuto

della proposta approvata . Tuttavia è consentito variare orari, luoghi e date (fermo restando il periodo di

svolgimento comunicato nell’avviso) entro e non oltre cinque giorni lavorativi prima dello svolgimento

dell’iniziativa, previa valutazione e approvazione da parte dell’Ufficio.

Responsabilità e assicurazioni

I soggetti proponenti svolgeranno sotto la propria ed esclusiva responsabilità le attività nel pieno rispetto

della proposta progettuale approvata, assumendone tutte le conseguenze. Gli stessi devono predisporre

ed attuare le misure idonee alla sicurezza di persone e cose comunque interessate dalle attività svolte e

a tal fine saranno responsabili penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che potrebbero

derivare a persone e a cose durante lo svolgimento delle attività stesse.

Per quanto sopra, ogni soggetto proponente dovrà sottoscrivere adeguate polizze assicurative per

eventuali danni causati a persone, luoghi e/o cose nello svolgimento delle attività oggetto della proposta,

comprese le attività di montaggio e smontaggio. L’operatività o meno delle coperture assicurative non

libera in ogni caso i soggetti dalle proprie responsabilità, avendo esclusivo scopo di ulteriore garanzia.

Trattamento dati personali

I dati personali trasmessi dai soggetti proponenti, saranno raccolti e trattati, ai fini del procedimento in

questione, secondo le modalità e le finalità stabilite dall’art. 13 del Regolamento della U.E. n. 679/2016