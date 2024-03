Uispress n. 12 – Agenzia stampa di sport sociale e per tutti – 22 marzo 2024

(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2024

Uispress n. 12 – venerdì 22 marzo 2024 Anno XLII

“Un fiore nel cemento”: il 21 marzo l’Uisp al Circo Massimo con Libera per legalità e giustizia sociale

“Un fiore nel cemento”: è stato questo lo striscione con il quale *l’Uisp ha partecipato al corteo promosso da Libera [1]* che ieri ha attraversato le strade di Roma, sino al Circo Massimo. Oggi lo stesso striscione è a Caivano per una giornata di giochi e sport [2] che *Uisp Campania e Libera* organizzano a Caivano, nell’ambito del progetto *La bellezza necessaria, sostenuto da Con i Bambini*.

Giovedi 21 marzo, primo giorno di Primavera, L’Uisp era al fianco di Libera e di don Luigi Ciotti con una delle sue esperienze più incisive per la legalità e contro la criminalità, insieme ai ragazzi e alle ragazze di Caivano. Con un obiettivo: riappropriarsi degli spazi pubblici, delle strade, dei quartieri e delle città anche grazie allo sport sociale e per tutte e tutti.

*Tiziano Pesce, presidente Uisp nazionale*, era presente alla manifestazione e si è alternato sul palco nella lettura dei nomi delle vittime innocenti di mafia: “Ogni giorno ci occupiamo della promozione dei diritti *legando lo sport sociale e di cittadinanza ai temi della legalità*. Quest’anno la nostra presenza assume un significato ancora più importante: siamo insieme ad una delegazione di operatori e ragazzi del *progetto La bellezza necessaria*”

*GUARDA IL VIDEO CON IL CORTEO E LE INTERVISTE [3]*

[4] Lo sport sociale Uisp in primo piano su Corriere della Sera-BN e sul Tg1 con la storia di Margherita

La storia di *Margherita Contrastini*, 11enne che pratica *basket in carrozzina* con la *Briantea84, affiliata Uisp Lariano*, ha entusiasmato il mondo dello sport sociale e non solo. La scelta di uno sport pensato per persone con disabilità ha emozionato e mandato un segnale di inclusione e amicizia colto anche da testate importanti, come *Corriere Buone Notizie*, *supplemento settimanale del Corriere della Sera*. Intervistata da *Claudio Arrigoni*, Margherita ribadisce il suo amore per lo sport.

Le* idee chiare* e la sua *sensibilità hanno attirato l’attenzione anche della* *Rai* che nella mattinata di giovedì 21 marzo ha trasmesso all’interno del *Tg1* un servizio, realizzato da *Monica Matano*, con le voci di Margherita, del suo coach e del papà Giorgio. Il servizio è solo l’anticipazione di un contributo più lungo che verrà trasmesso nei prossimi giorni. “Questo sport mi insegna che si può stare tutti insieme, proprio tutti, quelli disabili e quelli normo. Dovrebbe essere così anche non nello sport ma nella vita di tutti i giorni”

*GUARDA IL SERVIZIO DEL TG1 [5]***

[6] La primavera delle camminate Uisp: ci si allena anche così, in attesa di Vivicittà

*Domenica 14 aprile Vivicittà torna in decine di centri grandi e piccoli del Paese*: giunta alla quarantesima edizione la manifestazione nazionale dell’Uisp cambia pelle. Infatti, sono sempre di più le città che propongono, a fianco della corsa competitiva, le *camminate ludico-motorie aperte a tutti*.

Questa tendenza conferma un cambiamento delle abitudini di cittadini e cittadine, sempre più improntate a stili di vita attivi e alla ricerca del benessere, attraverso attività motorie da svolgere all’aperto, insieme agli altri e in maniera dolce. *La presentazione nazionale di Vivicittà si terrà a Roma venerdì 12 aprile*, a partire dalle 11 presso la sala degli Arazzi della Rai, in viale Mazzini 14.

Intanto camminate ed escursioni fanno da prologo alla giornata del 14 aprile: sono tante le proposte che, dal nord al sud del Paese, mettono in campo la *voglia di movimento di cittadine e cittadini*, all’insegna della lentezza e della socialità

[7] Consiglio nazionale Uisp. Tiziano Pesce: “Transizione sportiva, motore di cittadinanza attiva”

Nella mattinata di sabato 16 marzo si è tenuto il Consiglio nazionale Uisp. *Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp*, ha aperto i lavori toccando i vari temi in campo, tra cui: *l’identità e la storia dell’Uisp* che affondano le radici nella Costituzione e nei valori di democrazia, antifascismo e libertà; la *difficile situazione internazionale* e il ruolo delle associazioni di terzo settore e dell’Uisp per chiedere il Cessate il fuoco e la pace; le iniziative *Uisp per i diritti delle donne e l’otto marzo*; le morti ingiuste dei migranti sulle rotte del Mediterraneo; l’adesione Uisp *al fianco di Libera* per la giornata del 21 marzo a Roma; il quadro politico italiano e la situazione in Europa; terzo settore, riforma e ruolo dell’Uisp; il valore sociale dello sport, l’inclusione, i diritti, l’Europa; che cos’è *la ‘transizione sportiva’*, il percorso che l’Uisp ha scelto per allinearsi all’Europa e alle scelte dell’Agenda 2030.

Pubblichiamo la relazione introduttiva del presidente nazionale Uisp

[8] A Reggio Emilia, Sport Civico incontra il welfare del futuro. Sabato 23 marzo “Muoversi per prevenire”

Sabato 23 marzo, Uisp Reggio Emilia invita la cittadinanza a una giornata dedicata alla promozione di iniziative volte al benessere collettivo attraverso l’attività fisica.

L’evento *“Muoversi per prevenire – L’attività motoria nel nuovo welfare”* sarà infatti un momento di condivisione, riflessione che incarna la visione che l’Uisp sta portando avanti attraverso il progetto Sport Civico.

La giornata inizierà alle 9.30 presso la sala civica del Centro sociale Rosta Nuova, con una tavola rotonda dal titolo “*Prevenzione e stili di vita*: dove investire oggi per risparmiare domani”, a cui interverrà anche *Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp*. Negli ultimi mesi, Sport Civico a Reggio Emilia ha realizzato attività pilota nelle scuole, ponendo le basi per una *profonda trasformazione sociale e urbana*

[9] Lavorare sulla motivazione per promuovere il movimento a tutte le età. Parla Fabio Lucidi

*Fabio Lucidi, professore ordinario di psicologia*, prorettore La Sapienza di Roma, illustra i processi psicologici, ma anche sociali, alla base della motivazione ad agire, per riflettere insieme su c*osa fare per promuovere il movimento nella popolazione anziana*, in un modo che sia efficace ed abbia effetti duraturi. “A determinare il cambiamento nello stile di vita non è né il medico né l’educatore – ha detto Lucidi – ma la persona che lo mette in atto, sostenuta dagli esperti. Il tema chiave è motivazionale”.

L’intervento è avvenuto nell’ambito del *seminario di formazione* sulle politiche per la promozione dell’attività fisica nella popolazione anziana ai fini di un invecchiamento attivo, *promosso da Uisp Veneto insieme alla Regione Veneto* e in collaborazione con l’Azienda ULSS2 “Marca Trevigiana”.

*GUARDA IL VIDEO DELL’INTERVENTO DI FABIO LUCIDI [10]*

[11] Il diritto allo sport di infanzia e adolescenza alla prova dei Lep. Interviene Loredana Barra

*I Lep sono i livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi* che devono essere garantiti in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, perché riguardano diritti civili e sociali da tutelare per tutti i cittadini. Ad oggi, la definizione dei Lep resta uno degli aspetti più rilevanti che mancano per l’attuazione del federalismo fiscale ma, *l’implementazione degli obiettivi di servizio attuata di recente*, può essere vista come un passo verso l’adozione dei Lep e quindi verso il federalismo fiscale.

Giovedì 21 marzo l’*Autorità Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza* ha tenuto un’audizione cui è intervenuta anche *Loredana Barra, responsabile Politiche per educative e inclusione Uisp*, per evidenziare eventuali dati o informazioni in merito allo stato di implementazione dei LEP attualmente definiti, riguardo all’area delle politiche per l’infanzia e l’adolescenza

[12] Un mare di…iniziative: con Uisp l’8 marzo è tutti i giorni. Nuove proposte contro le disuguaglianze

*Per l’Uisp è sempre 8 marzo*, in queste settimane ha fatto sentire la propria voce per combattere le discriminazioni di genere, attraverso iniziative sportive, passeggiate, tavole rotonde e campagne sui social. Le proposte continuano con la *Corsa Rosa di Venezia, domenica 24 marzo*; sabato 23 marzo *Uisp Piemonte* promuove il seminario dal titolo “Basi per la didattica di genere: educare alla parità”, mentre il 9 aprile ci sarà la presentazione del libro “Ero roccia ora sono montagna” di *Naqsim Esqhi*.

Domenica 17 marzo *Uisp Varese* ha tenuto la Corsa Rosa *GUARDA LA GALLERIA FOTOGRAFICA [13]*; anche *Uisp Cremona* ha svolto la sua Corsa Rosa domenica 17 marzo *GUARDA LA GALLERIA FOTOGRAFICA [14].* Lo scorso 18 marzo si è tenuto online il primo appuntamento del progetto* “Un mare di donne”, promosso dalla Subacquea Uisp*

[15] Nuovo episodio del podcast Uisp: “valorizzare storie, presidiare territori”. Laura Bonasera e Monica Matano

“Quello del carcere è *un tema respingente*, un argomento del quale la gente non vuol sentire parlare”, parte così il nuovo podcast che presentiamo. Il tema è quello della *comunicazione sociale attraverso lo sport*, affrontato nel corso dell’incontro nazionale della rete dei comunicatori Uisp, che si è ntenuto a Roma lo scorso 19 e 20 febbraio.

Che cosa si fa di fronte ai temi “respingenti” che tuttavia rappresentano una delle frontiere di impegno per lo sport sociale Uisp? Come ci si comporta con il sistema dei media? Su che cosa si punta? Il racconto delle persone è la chiave del successo, andando anche contro la logica dell’Auditel. Ce lo spiegano *Monica Matano, giornalista Rai Sport, e Laura Bonasera, giornalista La7* e responsabile comunicazione del progetto dell’Uisp Sicilia ‘Giocare per diritto’, in questo podcast curato da Miriam Palma, della redazione Uisp nazionale. *A [16]SCOLTA IL PODCAST [17]*

[18] Prosegue Giocagin: resoconti e prossime tappe a Bra e San Giovanni Rotondo (Fg)

Proseguono gli appuntamenti di Giocagin, la manifestazione nazionale Uisp che raccoglie, in un’unica rassegna, varie attività di sportpertutti: dopo i successi di domenica scorsa a Verona e a Piombino, *domenica 24 marzo la festa Uisp fa tappa a San Giovanni Rotondo (Fg) e Bra (Cn)*. Per il calendario completo di Giocagin 2024 clicca qui [19].

La tappa veronese di domenica scorsa ha raggiunto un buon risultato, coinvolgendo associazioni e società sportive: l’edizione di quest’anno è stata organizzata presso l’area eventi di* Sport Expo all’interno della Fiera di Verona*. Partecipanti e spettatori sono stati omaggiati con prodotti ortofrutticoli del territorio, messi a disposizione da Ortofrutta Italia, partner dell’Uisp, attraverso la campagna “*L’Ortofrutta e lo sport* – l’allenamento inizia mangiando”. *GUARDA LA GALLERIA FOTOGRAFICA [20]

*A *Piombino* (Li), Si è tenuto un momento di riflessione sul tema della violenza di genere: ciascuna società, attraverso un rappresentante, ha letto una frase scelta per l’occasione. *GUARDA LA GALLERIA FOTOGRAFICA [21]*

[22] Nuovi appuntamenti in programma con i corsi di formazione Uisp. Ecco il calendario

*Proseguono i corsi di formazione Uisp organizzati dai Comitati regionali e territoriali e dai Settori di attività nazionali*. I percorsi formativi procedono su un doppio binario: in presenza e in videoconferenza, a seconda delle necessità didattiche. L’*Uisp ha sempre messo al primo posto la qualità della formazione e la capacità di innovare* la sua proposta anche dal punto di vista tecnologico.

*Sono circa 150 le qualifiche nazionali* che l’Uisp rilascia a tecnici, giudici, operatori, istruttori, insegnanti, maestri, riferite alle 180 discipline organizzate in tutta Italia, a cui si aggiungono i corsi per dirigenti. Ogni percorso formativo, oltre agli aspetti specifici delle discipline e delle qualifiche richieste, prevede materie di studio finalizzate al benessere, al gioco, al divertimento, ma anche all’educazione, all’inclusione, alla valorizzazione e cura dell’ambiente

[23] A Milano un torneo contro le discriminazioni di genere con 30 squadre provenienti da tutta Italia

*Sabato 23 marzo*, la polisportiva Open Milano ASD, affiliata a *Uisp Milano*, organizza il “Torneo di calcio contro le discriminazioni di identità di genere e orientamento sessuale”, presso il Centro sportivo Cappelli in Piazza Caduti del Lavoro 5 a Milano. L’evento si svolgerà dalle 10 alle 18 e accoglierà 30 squadre provenienti non solo dal territorio milanese ma da tutta Italia.

Il fulcro di questo evento risiede nei valori di *inclusione e accoglienza*: “Vogliamo comunicare e trasmettere questi valori non solo alla comunità LGBTQIA+ – spiega il *presidente di Open Riccardo Pappalardo* – ma anche alle realtà sportive più ampie, promuovendo l’accesso libero e senza discriminazioni allo sport”. “Noi, come Uisp – dice *Armano Stopponi, *commissario *Uisp Milano* con delega alle attività e manifestazioni – condividendo a pieno questa visione, contribuiremo, con i nostri arbitri, a *fare in modo che il terreno di gioco resti un luogo sicuro e libero da ogni forma di discriminazione*”

[24] MovieMenti: i ciak dello sport sociale e per tutti Uisp. I video e i servizi radio/tv che raccontano l’associazione

Ciak, azione! *Sette giorni di sport, raccontati dai media ma non solo*. Lo sport sociale e per tutti Uisp trova nel web il canale per raccontarsi. Emozioni, volti e attività dello sport sociale del territorio nel web riescono a ritrovare la possibilità di esprimersi e raccontarsi.

Video in diretta o trasmissioni tv, servizi giornalistici o brevi video di foto *per raccontare il valore dello sport per tutti*. Ogni settimana selezioniamo i video intercettati sui social, sentiti in radio o visti in tv

[25] Sport sociale e per tutti: gli articoli Uisp nazionale più letti dell’ultima settimana

Nel corso di questi giorni in primo piano: i corsi di *formazione Uisp* in tutta Italia; *Giocagin* arriva a Verona e Piombino (Li) con diritti e sportpertutti; *”Roma città libera”*: il 21 marzo la manifestazione in ricordo delle vittime di mafia; *il progetto Steps*: tutela e protezione dei minorenni nello sport; il valore sociale della *pallanuoto Uisp all’insegna della libertà*

