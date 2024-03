Transizione ecologica, al via il progetto formativo cui partecipa anche il Comune di Piacenza

(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2024

E’ iniziato oggi, venerdì 22 marzo a Bologna, il percorso formativo “Transizione

ecologica per il clima e l’adattamento”, promosso da Aess – Agenzia per l’Energia e

lo Sviluppo sostenibile – in collaborazione con diversi enti locali emiliano-romagnoli

(tra cui il Comune di Piacenza), finanziato con i fondi PR FESR 2021-2027.

Un ciclo di sette seminari rivolti ai tecnici e dipendenti delle 14 municipalità che

hanno aderito all’iniziativa, e che nella nostra città coinvolge lo staff dei Servizi

Ambiente, Mobilità e Infrastrutture e del Settore Piacenza 2030.

Diversi i temi che saranno affrontati con l’intervento di docenti, ricercatori

universitari ed esperti di diversi settori: il clima che cambia e le conseguenze per le

città; il quadro normativo, aggiornamenti e operatività delle comunità energetiche, il

contrasto alla povertà energetica per una transizione equa ed inclusiva; le strategie di

mobilità sostenibile per la neutralità carbonica; l’approccio NbS (Nature-based

solutions) e i SuDS (sistemi di drenaggio urbano sostenibile) per l’adattamento al

cambiamento climatico; l’applicazione dei nuovi CAM e dei criteri DNSH nei

progetti di rigenerazione.

Sul canale YouTube di Aess saranno successivamente rese disponibili le lezioni,

sebbene la partecipazione in differita non sia valida per il rilascio dei crediti

formativi.

