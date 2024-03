Domani alle 18:00 si presenta “Caracas”, il volume fotografico di Marco Ghidelli, presso laFeltrinelli di Caserta

(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2024

Si presenta domani, sabato 23 marzo,alle 18:00,

presso laFeltrinelli Librerie di Caserta

(Corso Trieste, 154 – Caserta)

Caracas di

Marco Ghidelli

Colonnese Editore

L’autore dialoga con:

Maria Beatrice Crisci(giornalista)

Dal 29 febbraio in tutte le librerie, Caracas, racconto fotografico del nuovo film tratto dal romanzo Napoli Ferrovia di Ermanno Rea, interpretato sul grande schermo da Toni Servillo e Marco D’Amore, che ne firma anche la regia.

Caracas è un volume fotografico da collezione che ripercorre i principali luoghi, momenti e personaggi della pellicola, arricchito da citazioni tratte dalla sceneggiatura originale e dal romanzo di Rea, backstage e altri contributi extra.

Suddivise in vari “capitoli” narrativi, le foto di Marco Ghidelli ripercorrono sul set – tra le vie, i palazzi, le notti di Napoli – la storia di uno scrittore-intellettuale che cerca di capire il mondo così profondamente cambiato, attraverso la sua controversa amicizia con Caracas, personaggio carico di eccessi e di passioni, che si aggira nel grande quartiere-mondo a ridosso della Stazione ferroviaria (ma non solo), in una città crocevia di vite e di mondi.

Marco Ghidelli, specializzato nella fotografia di scena, lavora per le maggiori realtà produttive teatrali e cinematografiche italiane. Collabora dal 2004 con il Teatro di Napoli (Teatro Nazionale) e ha lavorato al cinema sul set di Gomorra – La serie (2020-2021).

